Мечтал о мускулах: увлечённый спортом новосибирец попался на контрабанде стероидов

Осуждённый признался, что заказывал стероиды для себя, так как хотел набрать мышечную массу
Осуждённый признался, что заказывал стероиды для себя, так как хотел набрать мышечную массу

Суд приговорил 28-летнего новосибирца Альберта Уварова к условному сроку за контрабанду сильнодействующих веществ из Белоруссии — весной этого года полицейские задержали его на почте после получения посылки со стероидами.


«Вообще он, как [сам] пояснял, занимается спортом в тренажёрном зале и для повышения результатов, набора мышечной массы стал искать магазины по продаже анаболических стероидов. Нашёл сайт, где были предложения по продаже стероидов и готовые курсы. Он выбрал один из готовых курсов <…> и заказал», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска, гособвинитель по делу Александр Сапрыкин.


Как следует из материалов уголовного дела, 2 февраля подсудимый в переписке договорился о покупке стероидов. На следующий день через Яндекс.Деньги он перевёл отправителю 12 285 рублей. 


В тот же день ему отправили из Белоруссии посылку с препаратами, которые содержат сложные эфиры тестостерона, тренболона, метандиенон и станозолол, рассказал гособвинитель.


По его словам, 3 марта Альберт Уваров получил посылку в почтовом отделении на улице Большевистской. После этого его сразу же задержали полицейские, к которым поступила оперативная информация о том, что новосибирцу должна прийти партия стероидов из-за границы. В посылке оказалось несколько сотен таблеток в блистерах и около двух десятков ампул с жидкостями.


Получатель написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел его дело в особом порядке.


Как уточнил Александр Сапрыкин, гособвинение настаивало на реальном сроке — 3 годах колонии общего режима, но суд выбрал более мягкое наказание. В четверг, 26 июля, он приговорил Альберта Уварова к 3 годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).


Приговор в законную силу ещё не вступил.


Связаться с фигурантом дела корреспонденту НГС не удалось. 


Ранее в Новосибирске завершился суд над 40-летним тяжелоатлетом, который заказывал за границей и продавал стероиды: спортсмен получил 4 года 10 месяцев колонии строгого режима. 

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