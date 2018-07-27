Встали стеной: жители высоток выставили машины, чтобы остановить строителей дороги

Как утверждают жители домов, тротуарную плитку они выкладывали сами
Как утверждают жители домов, тротуарную плитку они выкладывали сами

Сегодня утром, 27 июля, жители двух домов в Краснообске под Новосибирском увидели у себя под окнами строительную технику — она ломала бордюры и тротуары около домов. 


По словам жительницы 16-этажного дома № 225 Анны Захаровой, так жильцы дома узнали, что через их двор хотят построить техническую дорогу для строительной техники к площадке с будущим детским садом неподалёку.


Как утверждает жительница, к домам № 225 и 226 приехали две машины: КАМАЗ и экскаватор. Рабочие на экскаваторе начали ломать тротуарную плитку и бордюры около домов, а потом складывали остатки в грузовик. Захарова утверждает, что эту плитку жильцы домов выкладывали сами.


«Разговоры идут об этом давно — о том, что будет строительство детского сада, что нужен проезд. Этот проезд они должны были организовать от внешней границы наших домов, не через наши подъезды и нашу детскую площадку. И должны соблюдать действующее градостроительное законодательство — не строить дорогу ближе 6 метров от домов. Они на всё это наплевали», — рассказала корреспонденту НГС Анна Захарова.


Жители засняли строительную технику на видео


Техническая дорога, которую собирается построить подрядная организация — «Управление капитального строительства» Новосибирской области, как утверждает Анна, будет находиться на расстоянии буквально 1 метра от подъездов.


«А администрация нам говорит: "Вы же хотите, чтобы вам построили детский сад?". Мы хотим, чтобы нам построили детский сад, у меня у самой маленькие дети. <…> Но чтобы ездить к нему — вы постройте специальную дорогу, по которой вы будете ездить, по которой будут идти груженые КАМАЗы. Это просто опасно — мы не сможем выйти из нашего подъезда, он выходит прямо на проезжую часть, по которой будет идти строительная техника. Наши дети просто не доживут до открытия этого детского сада», — возмущается Анна Захарова.


Жильцы домов выставили автомобили, чтобы не дать проехать технике. За деревьями — детская площадка
Жильцы домов выставили автомобили, чтобы не дать проехать технике. За деревьями — детская площадка


Кроме того, как рассказала НГС другая жительница дома, Анна Ноздрюхина, дорогу планируют проложить не только через дворы, но и через детскую площадку, которая окружена деревьями. 


Чтобы зелёную зону не тронула техника, жители выставили собственные автомобили, преградив ей путь.


Строительство в этом месте дороги законно, пояснил корреспонденту НГС заместитель главы Краснообска по вопросам строительства и ЖКХ Юрий Чащин.


«Участок земли внутри второго полукольца посёлка Краснообск отмежёван и передан в администрацию Новосибирского района. В их полномочиях являются строительство и эксплуатация социальных объектов — детских садов, школ и так далее. Они намереваются построить детский сад, которого нам не хватает», — рассказал Юрий Чащин.


Он добавил, что 30 июля пройдёт очередное собрание с жильцами домов по вопросу строительства дороги — предыдущие встречи результатов не дали.


В «Управлении капитального строительства» Новосибирской области отказались комментировать устно, и корреспондент НГС отправил официальный запрос.


Появление строительной техники вблизи жилых домов нередко возмущает их жильцов — недавно жители домов в Заельцовском районе вызывали полицию, когда городские власти решили сломать забор вокруг их дворов.

Прочтений: 447
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено