Новосибирцы заработали десятки тысяч рублей на пластиковых крышечках

Новосибирцы отнесли волонтёрам 840 килограммов крышечек
Новосибирцы отнесли волонтёрам 840 килограммов крышечек

Сотни жителей Новосибирска отдали волонтёрам более 840 килограммов крышечек от бутылок — они переработали пластик и получили деньги, которые пойдут на помощь детям в больнице.


Активисты проекта «Добрые крышечки» собирали пластик с середины января по июль 2018 года — за это время сотни горожан принесли им 841 килограмм крышечек, то есть 85 мешков, рассказала сегодня корреспонденту НГС руководитель проекта Анна Вознесенская.


«Очень многие принимали участие, в очень многих точках сбора это собирали, на акции “Зелёная белка” основные объёмы были собраны. Привозили [крышечки] на склад, потом наши волонтёры сортировали их, а рассортированные сдали 18-го числа», — пояснила Вознесенская.


Собранные от переработки деньги пойдут на помощь больным детям
Собранные от переработки деньги пойдут на помощь больным детям


Она отметила, что пластик переработали в Новосибирске, хотя и не рассказала, где именно, — за крышечки волонтёры выручили 20 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в детское онкогематологическое отделение Новосибирской ЦРБ — волонтёры ждут от врачей информации, что необходимо купить для пациентов в первую очередь.


Ранее «Добрые крышечки» проходили на площади Ленина — пластик так же переработали, а собранные деньги пошли на коляску для ребёнка с ДЦП.

Прочтений: 3075
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено