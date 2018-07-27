Засада на дороге: автоинспекторы и приставы с секретным прибором остановили на дороге Land Cruiser

Во время рейда «Дебитор» проверяющие арестовали четыре авто
Во время рейда «Дебитор» проверяющие арестовали четыре авто

Новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющим попался водитель Toyota Land Cruiser, за которым числился долг 480 тысяч рублей.


Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


По её данным, всего проверяющие остановили в четверг, 26 июля, больше 40 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.


«Благодаря прибору владельцам транспортных средств — КАМАЗа 1985 года выпуска, Toyota Mark II 1999 года выпуска, Mitsubishi Lancer 1.8 2008 года выпуска и Lexus LX-570 2011 2011 года выпуска — сегодня пришлось продолжить свой путь уже на общественном транспорте за имеющиеся у них долги по кредитам. <…> В ходе рейда владелец Toyota Land Cruiser оплатил задолженность в размере 480 000 рублей. Собственник Honda Stream также решил не дожидаться ареста имущества и предоставил судебным приставам квитанцию о погашении задолженности на сумму 70 000 рублей», — рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов.


В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.

Прочтений: 6424
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено