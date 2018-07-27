Засада на дороге: автоинспекторы и приставы с секретным прибором остановили на дороге Land Cruiser
Новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющим попался водитель Toyota Land Cruiser, за которым числился долг 480 тысяч рублей.
Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
По её данным, всего проверяющие остановили в четверг, 26 июля, больше 40 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.
«Благодаря прибору владельцам транспортных средств — КАМАЗа 1985 года выпуска, Toyota Mark II 1999 года выпуска, Mitsubishi Lancer 1.8 2008 года выпуска и Lexus LX-570 2011 2011 года выпуска — сегодня пришлось продолжить свой путь уже на общественном транспорте за имеющиеся у них долги по кредитам. <…> В ходе рейда владелец Toyota Land Cruiser оплатил задолженность в размере
В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова