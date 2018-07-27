Колонна из 200 байкеров проехала через Новосибирск по пути на фестиваль со стриптизом

По Новосибирску промчались более 200 байкеров из разных городов — они приехали на крупнейший в Сибири мотофестиваль «Обская волна», который проходит уже двенадцатый раз. 


Байкеров ждут конкурсы, концерты и розыгрыш двух мотоциклов
Байкеров ждут конкурсы, концерты и розыгрыш двух мотоциклов


От ГПНТБ колонна проехала по улице Кирова, потом свернула на Никитина и по Гусинобродскому шоссе двинулась к площадке мероприятия — биатлонному комплексу. «Коротенький маршрут такой, никому не мешаем. Проезжаем до пробок дачных», — отметил организатор «Обской волны», президент новосибирского мотоклуба 99 percent Константин Нельзин.



В этом году мероприятие идёт дольше
В этом году мероприятие идёт дольше


В этом году фестиваль будет идти не 3, а 4 дня, сообщил байкер. «Вчера отлично первый день прошёл! Люди поставили палатки, концерт небольшой мы сделали, сцену обкатали, — сообщил он. — По состоянию на вчерашние десять часов вечера на площадке было порядка трёхсот человек (это только те, кто купил билеты). Я считаю, что для четверга это очень неплохой результат. У нас ещё масса людей, которые заходят бесплатно: спонсоры, музыканты, просто друзья». 


Колонна стартовала от ГПНТБ
Колонна стартовала от ГПНТБ


В прошлом году на фестиваль, по оценке организаторов, съехались от трёх до пяти тысяч человек из разных городов. 


В прошлом году некоторые конкурсы пришлось отменить из-за погоды
В прошлом году некоторые конкурсы пришлось отменить из-за погоды


На мероприятии проведут традиционные конкурсы — например, по перетягиванию грузовика. Эту забаву никто больше в Сибири не проводит, хотя публика всегда проявляет к ней большой интерес, отметил президент мотоклуба. «Будут и конкурсы на мастерство вождения — это медленная езда, "сосиска" наша любимая (пассажиры без помощи рук должны откусить сосиски, подвешенные на верёвках. — А.З.). Ещё в этом году у нас [пройдут] финалы двух чемпионатов Сибири: по мотоджимхане (скоростному фигурному вождению) и стантрайдингу (трюковому управлению)», — рассказал Нельзин. 


В колонне проехали в основном байкеры из других городов
В колонне проехали в основном байкеры из других городов


Каждый вечер на фестивале будут устраивать концерты — хедлайнеры выступят в субботу. «По музыкантам мы в этом году решили немного раскошелиться, скажем так. Группа Trubetskoy у нас белорусская приезжает — к сожалению, неполный состав, то есть Ляписа не будет. Как вы знаете, группа распалась, и это второй состав», — пояснил организатор «Обской волны». Приедут и ещё два хедлайнера: официальный трибьют-коллектив AC/DC из Минска и команда «Дави на газ» из Саратова — это трибьют-команда «Сектора газа». 


В прошлом году фестиваль собрал от трёх до пяти тысяч человек, подсчитали организаторы
В прошлом году фестиваль собрал от трёх до пяти тысяч человек, подсчитали организаторы


Главный концерт начнётся в субботу в 18:00: будут играть все хедлайнеры, а также известные новосибирские группы, такие как «Проверено» и «Коридор». Ближе к ночи на сцене покажут традиционный для этого фестиваля стриптиз. «Он у нас каждый день после 22:00, как нам и предписано [законом]. Мероприятие недетское», — отметил Константин Нельзин. 


«Обская волна» проходит уже в двенадцатый раз
«Обская волна» проходит уже в двенадцатый раз


Билет на фестиваль для мотоциклиста стоит 1000 рублей, для пешехода — 1500 рублей. Репортаж о самых интересных моментах слёта байкеров читайте в воскресенье на НГС.АФИША. «Обская волна» — не единственное масштабное музыкальное мероприятие этого лета: 4 августа на пляже «Звезда» состоится бесплатный фестиваль «Электронный берег», хедлайнерами которого выступят нью-вейв группа Pompeya, поп-группа Guru Groove Foundation и певица MANIZHA. О том, как это было в прошлом году, вы можете узнать в материале НГС.

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