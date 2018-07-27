Боевые истребители пролетели над центром Новосибирска

Днём 27 июля над центром Новосибирска пролетели несколько военных самолётов МиГ-31.


Самолёты начали летать над центром города около полудня
Самолёты начали летать над центром города около полудня


«Это плановый перелёт идёт: они дозаправляются у нас на аэродроме и летят дальше по маршруту», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.


Маршрут самолётов в ЦВО не уточнили.


Самолёты прилетели на дозаправку
Самолёты прилетели на дозаправку


Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.

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