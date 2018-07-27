Боевые истребители пролетели над центром Новосибирска
Днём 27 июля над центром Новосибирска пролетели несколько военных самолётов МиГ-31.
«Это плановый перелёт идёт: они дозаправляются у нас на аэродроме и летят дальше по маршруту», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.
Маршрут самолётов в ЦВО не уточнили.
Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова