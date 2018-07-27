На площади Маркса раскопали тротуар

Днём 27 июля в Новосибирске раскопали тротуар на площади Маркса — эта пешеходная дорожка ведёт от ГУМа к станции метро «Площадь Маркса».


Экскаватор работал сегодня недалеко от ГУМа
Экскаватор работал сегодня недалеко от ГУМа


Бетонные блоки и сетка появились на тротуаре с утра
Бетонные блоки и сетка появились на тротуаре с утра


Пешеходов предупредили о том, как обходить тротуар
Пешеходов предупредили о том, как обходить тротуар


НГС выясняет, кто ведёт работы и сколько будет разрыта дорога.


На этой неделе также разрыли дорогу на улице Революции — из-за этого проезжую часть сузили на двух участках. Ремонт там будет длиться до 6 и 10 августа. 

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