Разбитую дорогу в Дзержинском районе починили после публикации НГС

Очевидцы заметили новый асфальт на дороге сегодня утром

На улице Индустриальная в Дзержинском районе Новосибирска положили новый асфальт — очевидцы заметили его сегодня утром.





«Внезапно спустя огромное количество лет на Индустриальной сделали кусок дороги», — написал в редакцию НГС читатель. Он предположил, что участок отремонтировали ночью, потому что ещё вчера на этом месте был разбитый асфальт.





Небольшой участок примерно в 200 метров закатали на Индустриальной недалеко от пересечения с Электрозаводской в Дзержинском районе.





Отремонтированный участок длиной примерно 200 метров





Стык отремонтированного и разбитого участков дороги





НГС включал улицу Индустриальную в рубрику «Где дороги?». «Дорога практически разрушена и каждое утро и вечер парализует движение от улиц Королёва, Промышленная и Электрозаводская», — писали тогда очевидцы в редакцию.