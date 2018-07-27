Разбитую дорогу в Дзержинском районе починили после публикации НГС
На улице Индустриальная в Дзержинском районе Новосибирска положили новый асфальт — очевидцы заметили его сегодня утром.
«Внезапно спустя огромное количество лет на Индустриальной сделали кусок дороги», — написал в редакцию НГС читатель. Он предположил, что участок отремонтировали ночью, потому что ещё вчера на этом месте был разбитый асфальт.
Небольшой участок примерно в 200 метров закатали на Индустриальной недалеко от пересечения с Электрозаводской в Дзержинском районе.
НГС включал улицу Индустриальную в рубрику «Где дороги?». «Дорога практически разрушена и каждое утро и вечер парализует движение от улиц Королёва, Промышленная и Электрозаводская», — писали тогда очевидцы в редакцию.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1, 3), фрагмент справочника 2ГИС (2)