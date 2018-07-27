Ещё есть где отключать: горячая вода пропадёт ещё в одном районе Новосибирска

Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-2
Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-2

С понедельника, 30 июля, горячую воду отключат в домах в Ленинском районе Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-2, — испытания тепловых сетей на плотность и прочность планируются максимум до 5 августа.


«Гидравлические испытания на плотность и прочность пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2: Планировочная, Котовского (от Пермитина до Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до Ватутина), жилые комплексы "Ясный берег", "Восточный", "Венеция", "Панорама"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Отключение горячей воды в домах новосибирцев начнётся с 8:00 29 июля. «При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — предупредили в мэрии. — Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы. Гражданам — соблюдать осторожность и не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах». 


С начала июля испытания проходят в зоне ТЭЦ-3 — горячей воды не было в Кировском и Ленинском районах города. С конца июня из-за испытаний на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 горячую воду отключили сразу в семи районах в правобережной части Новосибирска.

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