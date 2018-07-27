К берегу Оби прибило тело мужчины

Тело заметили недалеко от Октябрьского моста





Вечером 26 июля новосибирские спасатели достали из Оби труп мужчины.







Очевидцы заметили, что тело прибило к берегу в районе Октябрьского моста и позвонили спасателям около 7 часов вечера.





«Отправили туда оперативную группу, нашли действительно тело мужчины в одежде — относительно тёплой и без обуви. Похож на рыбака», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов. По его данным, человек, которого достали из реки, умер давно. Документов при нём не было.





Спасатели передали тело полицейским.





В полиции и следственном управлении ситуацию не комментируют.