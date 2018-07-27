К берегу Оби прибило тело мужчины

Тело заметили недалеко от Октябрьского моста
Тело заметили недалеко от Октябрьского моста


Вечером 26 июля новосибирские спасатели достали из Оби труп мужчины.


Очевидцы заметили, что тело прибило к берегу в районе Октябрьского моста и позвонили спасателям около 7 часов вечера.


«Отправили туда оперативную группу, нашли действительно тело мужчины в одежде — относительно тёплой и без обуви. Похож на рыбака», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов. По его данным, человек, которого достали из реки, умер давно. Документов при нём не было.


Спасатели передали тело полицейским.


В полиции и следственном управлении ситуацию не комментируют.

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