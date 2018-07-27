Видео: на Народной вспыхнул белый «Фольксваген»

Пожарные быстро потушили автомобиль, но до этого он горел продолжительное время
Пожарные быстро потушили автомобиль, но до этого он горел продолжительное время

Ночью 27 июля в Новосибирске в одном из дворов Калининского района загорелся белый «Фольксваген Туарег».


«Сейчас на Народной, 77 снято с Народной, 50/1», — написал в редакцию читатель, который снял видео около 3 часов ночи.


На ролике видно, что пламя объяло переднюю часть автомобиля. Когда на место приехали пожарные, они потушили огонь за несколько секунд.


Подробности происшествия выясняются.



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