Видео: на Народной вспыхнул белый «Фольксваген»
Ночью 27 июля в Новосибирске в одном из дворов Калининского района загорелся белый «Фольксваген Туарег».
«Сейчас на Народной, 77 снято с Народной, 50/1», — написал в редакцию читатель, который снял видео около 3 часов ночи.
На ролике видно, что пламя объяло переднюю часть автомобиля. Когда на место приехали пожарные, они потушили огонь за несколько секунд.
Подробности происшествия выясняются.
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Елена Громкова
Видео читателя НГС
Скриншот видео