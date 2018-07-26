Фото: в парке «Городское начало» провалилась тротуарная плитка

Яма образовалась из-за повреждения теплотрассы
Яма образовалась из-за повреждения теплотрассы

Вечером 26 июля в новосибирском парке «Городское начало» недалеко от памятника Александру III провалилась тротуарная плитка.


Огороженную яму на пешеходной дорожке сфотографировал читатель НГС. По словам очевидца, ещё около 17:00 этой ямы не было, а когда он шёл мимо в восьмом часу вечера, то увидел провал.


Очевидец предположил, что яма образовалась из-за прорыва теплотрассы. Также он добавил, что, предположительно, из-за этой же коммунальной аварии сейчас затапливает подвал в здании № 2 на улице Обской.


Как подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании», во время испытаний по зоне ТЭЦ-2 была повреждена теплотрасса диаметром 700 мм. Это случилось в 18:00. 


«В результате водой подмыло грунт и, соответственно, образовался провал в парке "Городское начало". В 18:10 повреждение локализовали, то есть отключили воду. В настоящее время эта территория огорожена», — прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании».


В начале недели асфальт провалился на улице Революции в центре Новосибирска: под землю ушла припаркованная «Хонда». А спустя сутки огромная яма образовалась на улице Большевистской возле театра «Старый дом». 

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