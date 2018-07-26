Дотянем до пенсии: в Новосибирской области выросла продолжительность жизни

Женщинам аналитики прогнозируют более долгую жизнь, чем мужчинам
Женщинам аналитики прогнозируют более долгую жизнь, чем мужчинам

Аналитики вычислили ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области и сравнили, сколько в среднем живут мужчины и женщины после выхода на пенсию.


«В течение последних 12 лет в области наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2017 году она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 71,6 года», — рассказали в Новосибирскстате.


Этот показатель демонстрирует, сколько в среднем может прожить новорождённый новосибирец, если уровень смертности всегда будет оставаться таким же, как сегодня.


В городах ожидаемая продолжительность жизни на 3 года больше, чем в сёлах: 72,2 года против 69,2 лет. А у мужчин этот показатель традиционно меньше, чем у женщин: 66 и 77 лет соответственно.


«Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет. За 2005–2016 годах максимальный гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни среди всего населения отмечен в 2005 году и составил 14 лет, минимальный — 11,5 года в 2016 году. В 2017 году он сократился до 11 лет», — сообщили статистики.


Таким образом, после выхода на пенсию в 55 лет женщины в среднем проживают ещё 22 года, тогда как мужчины, уходя на пенсию в 60, — всего лишь 6 лет.


По данным статистиков, Новосибирская область — на втором месте в Сибири по ожидаемой продолжительности жизни. Выше показатель только в Томске — 72 года. Также в пятёрку лидеров вошли Омская область (71,5), Алтайский край и Республика Алтай (71,1). Самый низкий показатель — в Республике Тыва (66,3).


В среднем ожидаемая продолжительность жизни в Сибири к 2017 году достигла 70,5 года, а в России — 72,7 года.


Как ранее поясняла корреспонденту НГС научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева, ожидаемая продолжительность жизни — усреднённый показатель. Он вычисляется при условии, что на смертность в стране ничего не повлияет — будь то войны, эпидемии или массовые миграции.


Только за 2017 год в Новосибирской области умерли 35 тысяч человек. Врачи удивляются ухудшающейся статистике и винят в ней лень и невнимательность самих сибиряков, а демографы говорят о том, что причины — в социально-экономической обстановке в стране, частом стрессе и поколении 90-х. НГС разобрался, от чего умирают новосибирцы и как продлить себе жизнь.

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