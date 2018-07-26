Не гладь кота: зоопарк позвал волонтёров для защиты зверей от посетителей

Посетители подходят слишком близко к диким животных и пытаются накормить их смертельно опасной для них едой
Посетители подходят слишком близко к диким животных и пытаются накормить их смертельно опасной для них едой

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил о наборе волонтёров, которые будут защищать животных от посетителей.


«В летние дни, когда в зоопарк ежедневно приходят тысячи человек, нам не хватает персонала на дежурства у вольеров. Многолетний опыт показывает, что предупреждающих вывесок недостаточно. К сожалению, посетители нарушают правила: заходят за ограждения, пытаются потрогать диких животных, покормить их и так далее. Люди рискуют своим здоровьем и наносят непоправимый вред уникальной коллекции зоопарка. От "угощений" животные болеют и умирают. Дежурство у вольеров позволяет предотвратить многие неприятные ситуации», — сообщили в зоопарке.


В зоопарке добавили, что приглашают добровольцев для работы с посетителями. Тех, кто готов помочь и стать волонтёром, просят позвонить в зоопарк по телефону 227–36–32.


В прошлом месяце два посетителя зоопарка решили накормить орангутана и просунули ему через крышу банан на верёвке — «представление» длилось около 20 минут, но охрану зоопарка тогда никто не нашёл. 

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