Не гладь кота: зоопарк позвал волонтёров для защиты зверей от посетителей
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил о наборе волонтёров, которые будут защищать животных от посетителей.
«В летние дни, когда в зоопарк ежедневно приходят тысячи человек, нам не хватает персонала на дежурства у вольеров. Многолетний опыт показывает, что предупреждающих вывесок недостаточно. К сожалению, посетители нарушают правила: заходят за ограждения, пытаются потрогать диких животных, покормить их и так далее. Люди рискуют своим здоровьем и наносят непоправимый вред уникальной коллекции зоопарка. От "угощений" животные болеют и умирают. Дежурство у вольеров позволяет предотвратить многие неприятные ситуации», — сообщили в зоопарке.
В зоопарке добавили, что приглашают добровольцев для работы с посетителями. Тех, кто готов помочь и стать волонтёром, просят позвонить в зоопарк по телефону 227–36–32.
В прошлом месяце два посетителя зоопарка решили накормить орангутана и просунули ему через крышу банан на верёвке — «представление» длилось около 20 минут, но охрану зоопарка тогда никто не нашёл.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой