Болельщица ФК «Сибирь» пришла к стадиону и выиграла пачку пельменей
Болельщица ФК «Сибирь» Юлия Гилязетдинова получила два килограмма пельменей от новосибирского футбольного клуба за участие в необычном флешмобе.
Для победы во флешмобе нужно было первым приехать к стадиону «Спартак».
«Решили поймать волну, которую запустили в одном из пабликов. Паблик специализированный, там всё это началось. ФК «Химки» вчера вручили пиццу, например. Лишний шаг в популяризации клуба, начался новый сезон, и хотели привлечь болельщиков. Мы надеялись что кто-то придёт, но всё это было спонтанно. Никаких подстав не было», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ФК «Сибирь».
«Паблик "ВГИК" стал в каком-то роде организатором. Вчера их подписчики писали в группы различных футбольных клубов о заказе еды, поэтому "Сибирь" решила провести такой конкурс, разыграть пельмени и порадовать болельщиков», — рассказала корреспонденту НГС победительница конкурса Юлия Гилязетдинова.
По словам самой Юлии, она не ожидала победы в конкурсе, а к стадиону поехала, чтобы прогуляться.
«Сегодня листала ленту "ВКонтакте", увидела новость об этом конкурсе в группе ФК "Сибирь" и подумала: почему бы и не приехать. Собралась и поехала. Не надеялась, что успею первой, думала, что просто прогуляюсь хотя бы, а тут ещё и пельмени перепали. Сегодня обязательно их попробую», — рассказывает Юлия Гилязетдинова.
На прошлой неделе новосибирский программист c мандолиной выиграл конкурс «ВКонтакте»: ему вручили портативный рекордер Zoom H6.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Гилязетдиновой