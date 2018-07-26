Болельщица ФК «Сибирь» пришла к стадиону и выиграла пачку пельменей

Победительница конкурса увезла с собой два килограмма пельменей
Победительница конкурса увезла с собой два килограмма пельменей

Болельщица ФК «Сибирь» Юлия Гилязетдинова получила два килограмма пельменей от новосибирского футбольного клуба за участие в необычном флешмобе.


Для победы во флешмобе нужно было первым приехать к стадиону «Спартак».


«Решили поймать волну, которую запустили в одном из пабликов. Паблик специализированный, там всё это началось. ФК «Химки» вчера вручили пиццу, например. Лишний шаг в популяризации клуба, начался новый сезон, и хотели привлечь болельщиков. Мы надеялись что кто-то придёт, но всё это было спонтанно. Никаких подстав не было», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ФК «Сибирь».



«Паблик "ВГИК" стал в каком-то роде организатором. Вчера их подписчики писали в группы различных футбольных клубов о заказе еды, поэтому "Сибирь" решила провести такой конкурс, разыграть пельмени и порадовать болельщиков», — рассказала корреспонденту НГС победительница конкурса Юлия Гилязетдинова.


Юлия на стадионе «Спартак» с выигранными пельменями
Юлия на стадионе «Спартак» с выигранными пельменями


По словам самой Юлии, она не ожидала победы в конкурсе, а к стадиону поехала, чтобы прогуляться.


«Сегодня листала ленту "ВКонтакте", увидела новость об этом конкурсе в группе ФК "Сибирь" и подумала: почему бы и не приехать. Собралась и поехала. Не надеялась, что успею первой, думала, что просто прогуляюсь хотя бы, а тут ещё и пельмени перепали. Сегодня обязательно их попробую», — рассказывает Юлия Гилязетдинова.


На прошлой неделе новосибирский программист c мандолиной выиграл конкурс «ВКонтакте»: ему вручили портативный рекордер Zoom H6.

Прочтений: 1220
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено