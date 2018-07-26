Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста
В Новосибирске проходит митинг против пенсионной реформы — несколько сотен человек пришли в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III. На акции протеста побывали и корреспонденты НГС.
По их наблюдениям, к началу митинга у памятника собралось порядка 300–400 человек. Организатором митинга выступило общественное движение «Пенсионеры за достойную жизнь».
Митинг в парке «Городское начало» — очередное мероприятие в череде акций протеста против различных инициатив правительства России: повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин, увеличение НДС с 18% до 20%, против роста цен на бензин и т.д. Проходят такие акции в Новосибирске регулярно с конца мая – начала июня. Последний митинг состоялся 18 июля в сквере возле бьющегося током фонтана у здания на Орджоникидзе, 18.
Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова
Видео автора