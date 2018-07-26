Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста

Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами

В Новосибирске проходит митинг против пенсионной реформы — несколько сотен человек пришли в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III. На акции протеста побывали и корреспонденты НГС.







По их наблюдениям, к началу митинга у памятника собралось порядка 300–400 человек. Организатором митинга выступило общественное движение «Пенсионеры за достойную жизнь».











Митинг в парке «Городское начало» — очередное мероприятие в череде акций протеста против различных инициатив правительства России: повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин, увеличение НДС с 18% до 20%, против роста цен на бензин и т.д. Проходят такие акции в Новосибирске регулярно с конца мая – начала июня. Последний митинг состоялся 18 июля в сквере возле бьющегося током фонтана у здания на Орджоникидзе, 18.





Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.





Митинг проходит в парке «Городское начало»











Акция протеста связана с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст











На митинг пришли около четырёх сотен человек









Это первая акция протеста против пенсионной реформы уже после того, как её одобрила Госдума





Во время митинга его участники собирали подписи против пенсионной реформы





Корреспонденты НГС ведут прямую трансляцию с митинга



