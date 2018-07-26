Сотни новосибирцев пришли в парк «Городское начало» на митинг против повышения пенсионного возраста

Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами 
Собравшиеся развернули плакаты с лозунгами 

В Новосибирске проходит митинг против пенсионной реформы — несколько сотен человек пришли в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III. На акции протеста побывали и корреспонденты НГС.


По их наблюдениям, к началу митинга у памятника собралось порядка 300–400 человек. Организатором митинга выступило общественное движение «Пенсионеры за достойную жизнь».



Митинг в парке «Городское начало» — очередное мероприятие в череде акций протеста против различных инициатив правительства России: повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин, увеличение НДС с 18% до 20%, против роста цен на бензин и т.д. Проходят такие акции в Новосибирске регулярно с конца мая – начала июня. Последний митинг состоялся 18 июля в сквере возле бьющегося током фонтана у здания на Орджоникидзе, 18.


Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область


Митинг проходит в парке «Городское начало» 
Митинг проходит в парке «Городское начало» 



Акция протеста связана с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст 
Акция протеста связана с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст 



На митинг пришли около четырёх сотен человек   
На митинг пришли около четырёх сотен человек 

 


Это первая акция протеста против пенсионной реформы уже после того, как её одобрила Госдума
Это первая акция протеста против пенсионной реформы уже после того, как её одобрила Госдума


Во время митинга его участники собирали подписи против пенсионной реформы 
Во время митинга его участники собирали подписи против пенсионной реформы 


Корреспонденты НГС ведут прямую трансляцию с митинга
Корреспонденты НГС ведут прямую трансляцию с митинга


Прочтений: 2340
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (82)82
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено