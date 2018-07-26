«Тойота Камри» сбила ребёнка недалеко от Нарымского сквера — мальчика увезли в больницу

Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте
Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте

Днём 26 июля на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска 11-летний мальчик попал под машину — ребёнка с тяжёлой травмой головы увезли врачи скорой помощи.


ДТП случилось в 14:30 недалеко от остановки «1905 года».


«Водитель 1984 года рождения на автомобиле "Тойота Камри" следовал по улице 1905 года со стороны улицы Нарымской в сторону улицы Омской. В пути следования у дома № 23 на улице Нарымской он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Врачи скорой помощи увезли ребёнка в больницу с тяжёлой травмой головы
Врачи скорой помощи увезли ребёнка в больницу с тяжёлой травмой головы


По словам Савченкова, в результате ДТП 11-летнего мальчика врачи скорой помощи увезли в больницу. У ребёнка диагностировали тяжёлую травму головы.


«На месте работает экипаж, обстоятельства произошедшего выясняются, выясняется, с кем был ребёнок», — добавил Владислав Савченков.


Корреспондент НГС направил запрос в областной минздрав, чтобы узнать, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП ребёнок.


Вечером 25 июля на автодороге под Новосибирском водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с мопедом, на котором были подростки. В результате столкновения один подросток погиб, а второй находится в больнице в состоянии средней тяжести. 

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