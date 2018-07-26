Деревянный забор с дыркой получил Гран-при на новосибирском фестивале ландшафтного дизайна

У фонтана в парке «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска начался II Сибирский фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!».





Гран-при Сибирского фестиваля ландшафтного дизайна получил проект с деревянным забором с дыркой





О фестивале рассказала один из его организаторов, главный редактор каталога Interior Collection Марина Глотова.







Всего на фестивале было показано 14 авторских проектов оформления садовых участков





«Здесь представлено 14 авторских садов, объединённых одной темой — "Сад детства". Есть один интересный сад, сделанный руками детей из студии Володи Дубинина, но, конечно же, под руководством дизайнера, есть один проект парня из Казахстана, но он здесь просто учится. А так все новосибирские участники. <…> Москвичи сильно вот над этим охали-ахали. Это типа соседский огород», — сообщила Марина Глотова.







Один из авторов московского парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин в Новосибирске впервые: он говорит, что разочарован отсутствием вдоль главных городских магистралей зелёных насаждений





Садовые гномы в огородах давно считаются у дизайнеров дурным тоном, но если гномов будет много и все они будут покрашены, например, под золото, это сразу станет модным объектом





Фестиваль рассчитан прежде всего на дачников, садоводов и владельцев частных коттеджей, поэтому помимо авторских садов в «Берёзовую рощу» приехали продавцы сопутствующих товаров: мангалов, декоративных садовых растений из питомников, садовых скульптур и т.д.







На фестивале помимо авторских садов есть точки, где продают всё необходимое для дачников и садоводов





Некоторые авторские проекты выглядят сложными...





...в то время как другие поражают своим минимализмом





По мнению жюри фестиваля, в состав которого вошёл один из авторов парка «Зарядье», лучшим представленным объектом оказалась работа под названием «В саду у дяди Вани» дизайнера Флёры Зиятдиновой.





Победитель фестиваля: работа Флёры Зиятдиновой «В саду у дяди Вани»





За деревянным забором с дыркой разместился, казалось бы, хаотично заросший клочок земли с ягодными кустарниками и мангалом из кирпичей. В паспорте объекта было написано: «Каким магическим казался в детстве заброшенный соседний участок, сколько секретов таилось за щёлкой в заборе! Первая испечённая в костре картошка, страшные истории про чёрную комнату, самые увлекательные приключения ждали в зарослях кустарника…».







Проект дизайнера из Казахстана выполнен по мотивам сказки про Алису





«Потому что это трогательно. Любой сад — это некая такая эмоциональная составляющая, и мы должны считывать это собственными чувствами, а не из пояснительных записок. <…> Ландшафтный дизайн — область визуального искусства, соответственно, я не должен читать об этом, я должен это чувствовать, я должен через свои воспоминания, через свои ощущения прочувствовать эту тему», — пояснил выбор жюри один из авторов московского парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин.







Возле некоторых объектов выстраивалась очередь из желающих сфотографироваться





Проект, подготовленный детьми из студии Володи Дубинина





Фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства продлится до вечера воскресенья. Вход на территорию фестиваля по билетам от 50 до 100 рублей. Детям до 10 лет — бесплатно.







Фестиваль продлится все выходные и завершится в воскресенье в 18:00





На прошлом фестивале ландшафтного дизайна авторы показали водопад из тачек, сухой ручей и самое дорогое на выставке растение за 70 тысяч рублей.