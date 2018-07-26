Деревянный забор с дыркой получил Гран-при на новосибирском фестивале ландшафтного дизайна
У фонтана в парке «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска начался II Сибирский фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!».
О фестивале рассказала один из его организаторов, главный редактор каталога Interior Collection Марина Глотова.
«Здесь представлено 14 авторских садов, объединённых одной темой — "Сад детства". Есть один интересный сад, сделанный руками детей из студии Володи Дубинина, но, конечно же, под руководством дизайнера, есть один проект парня из Казахстана, но он здесь просто учится. А так все новосибирские участники. <…> Москвичи сильно вот над этим охали-ахали. Это типа соседский огород», — сообщила Марина Глотова.
Фестиваль рассчитан прежде всего на дачников, садоводов и владельцев частных коттеджей, поэтому помимо авторских садов в «Берёзовую рощу» приехали продавцы сопутствующих товаров: мангалов, декоративных садовых растений из питомников, садовых скульптур и т.д.
По мнению жюри фестиваля, в состав которого вошёл один из авторов парка «Зарядье», лучшим представленным объектом оказалась работа под названием «В саду у дяди Вани» дизайнера Флёры Зиятдиновой.
За деревянным забором с дыркой разместился, казалось бы, хаотично заросший клочок земли с ягодными кустарниками и мангалом из кирпичей. В паспорте объекта было написано: «Каким магическим казался в детстве заброшенный соседний участок, сколько секретов таилось за щёлкой в заборе! Первая испечённая в костре картошка, страшные истории про чёрную комнату, самые увлекательные приключения ждали в зарослях кустарника…».
«Потому что это трогательно. Любой сад — это некая такая эмоциональная составляющая, и мы должны считывать это собственными чувствами, а не из пояснительных записок. <…> Ландшафтный дизайн — область визуального искусства, соответственно, я не должен читать об этом, я должен это чувствовать, я должен через свои воспоминания, через свои ощущения прочувствовать эту тему», — пояснил выбор жюри один из авторов московского парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин.
Фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства продлится до вечера воскресенья. Вход на территорию фестиваля по билетам от 50 до 100 рублей. Детям до 10 лет — бесплатно.
На прошлом фестивале ландшафтного дизайна авторы показали водопад из тачек, сухой ручей и самое дорогое на выставке растение за 70 тысяч рублей.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова