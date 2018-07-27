Жары не дождёмся: новосибирские синоптики рассказали о погоде на выходных

Температура в выходные поднимется не выше +24 градусов
Температура в выходные поднимется не выше +24 градусов

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — выходные будут умеренно тёплыми, без аномальной жары.


«В атмосфере над территорией Новосибирской области и Новосибирска установились северо-восточные и северные потоки в атмосфере. Таким образом, воздушная масса поступает к нам из районов Туруханска, Норильска. Поэтому в ближайшие дни аномальной жары мы не ждём: сохранится погода преимущественно без осадков со слабым северо-восточным ветром», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


27–29 июля ночные температуры в Новосибирске составят примерно +10…+13 градусов, а дневные — +20…+24 градуса.


А о том, как провести последние выходные июля, предлагаем почитать в этом материале.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.Погода. 

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