Пелагея попала в рейтинг Forbes богатых и знаменитых звёзд
Певица Пелагея, родившаяся в Новосибирске, попала в рейтинг Forbes. Среди 50 знаменитостей шоу-бизнеса и спорта она заняла 39-е место. При составлении рейтинга учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.
Возглавил рейтинг хоккеист Александр Овечкин, доходы которого составили 14,5 миллиона долларов, упоминания в СМИ — 7405, запросы в «Яндексе» — около 1,65 миллиона. Его итоговый балл — 64,19.
У Пелагеи этот балл равен 11,41. Доходы певицы — 1,7 миллиона долларов, упоминаний в прессе — 1716, а поисковых запросов — 3,34 миллиона.
Последнее место в списке занял журналист и видеоблогер — Юрий Дудь. Его итоговый балл — 7,27, доходы — 0,9 миллиона долларов.
Forbes учёл гонорары звёзд за период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018. Упоминания в СМИ считали эксперты «Медиалогии», а интерес к персоне в интернете считали с помощью «Яндекса».
Новосибирцы нередко попадают в рейтинги Forbes — в апреле издание включило трёх предпринимателей из города в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России».
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Мария Тищенко
Фото Анны Золотовой