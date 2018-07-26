Койку освободи: в центре Новосибирска открылась быстрая и бесплатная больница
Новосибирская поликлиника
Центр амбулаторной хирургии открылся при поликлинике
«Это хирургия одного дня, или иначе — хирургическое отделение дневного стационара. Пациенты, которые поступают в наше отделение, им не требуется круглосуточное пребывание, наблюдение врача. Они поступают в плановом порядке после предварительного обследования в поликлинике», — рассказал корреспонденту НГС заведующий центром, практикующий хирург Рустам Мирсадиков, отметив, что такой центр в Новосибирске сделан впервые.
По его словам, пациенты проводят в центре от 3 до 6 часов, но если потребуется, врачи оставят больного и на более долгий срок.
Центр рассчитан на 15 коек, а количество операций зависит от потока больных — хирурги могут проводить до 10 операций в день.
Заместитель главного врача поликлиники
«Ни для кого не секрет, что идёт уменьшение коечного фонда в круглосуточных дневных стационарах, во всяком случае, их увеличения (числа коек. — М.М.) в ближайшее время не планируется. При этом количество операций, в которых нуждается население города Новосибирска, меньше не становится», — объяснила руководитель.
Она подчеркнула, что пока нагрузка на центр небольшая — не все пациенты знают о появлении этого медицинского учреждения. По её словам, попасть на операцию сюда довольно просто — достаточно получить направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства, причём врачи принимают пациентов не только из города, но и из районов Новосибирской области.
Неделю назад в центре Новосибирска открылась ещё одна специализированная медицинская организация — отделение для детей и беременных женщин с ВИЧ. До июля все новосибирские пациенты с ВИЧ ходили в общую поликлинику, но из-за большого количества людей врачам пришлось разделить потоки больных.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова