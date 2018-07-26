Койку освободи: в центре Новосибирска открылась быстрая и бесплатная больница

Прооперированный пациент проводит в новом центре всего полдня

Новосибирская поликлиника № 1 открыла хирургический центр, в котором пациенты после операций проводят всего полдня. Лечение для пациентов бесплатно — по полису ОМС.







Центр амбулаторной хирургии открылся при поликлинике № 1 — в здании на улице Лермонтова, 40. Здесь проводят в основном операции с минимальным вмешательством — эндоскопические, гинекологические, онкологические, проктологические, урологические и травматологические.







«Это хирургия одного дня, или иначе — хирургическое отделение дневного стационара. Пациенты, которые поступают в наше отделение, им не требуется круглосуточное пребывание, наблюдение врача. Они поступают в плановом порядке после предварительного обследования в поликлинике», — рассказал корреспонденту НГС заведующий центром, практикующий хирург Рустам Мирсадиков, отметив, что такой центр в Новосибирске сделан впервые.







Центр амбулаторной хирургии занял здание поликлиники на улице Лермонтова





Врачи получили зарубежное оборудование





По его словам, пациенты проводят в центре от 3 до 6 часов, но если потребуется, врачи оставят больного и на более долгий срок.





Центр рассчитан на 15 коек, а количество операций зависит от потока больных — хирурги могут проводить до 10 операций в день.







Заведующим стал известный хирург Рустам Мирсадиков — лауреат областного конкурса «Врач года». У него пять специальностей: хирургия, онкология, колопроктология, эндоскопия и организация здравоохранения





Заместитель главного врача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич отметила, что центр задумали ещё несколько лет назад.







Врачи могут оперировать до десяти пациентов в день





«Ни для кого не секрет, что идёт уменьшение коечного фонда в круглосуточных дневных стационарах, во всяком случае, их увеличения (числа коек. — М.М.) в ближайшее время не планируется. При этом количество операций, в которых нуждается население города Новосибирска, меньше не становится», — объяснила руководитель.







Такой центр в Новосибирске создан впервые





Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно по ОМС. На фото — пациент из Новосибирска, ждущий операции по удалению липом (образований из жировой ткани)





Она подчеркнула, что пока нагрузка на центр небольшая — не все пациенты знают о появлении этого медицинского учреждения. По её словам, попасть на операцию сюда довольно просто — достаточно получить направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства, причём врачи принимают пациентов не только из города, но и из районов Новосибирской области.







Неделю назад в центре Новосибирска открылась ещё одна специализированная медицинская организация — отделение для детей и беременных женщин с ВИЧ. До июля все новосибирские пациенты с ВИЧ ходили в общую поликлинику, но из-за большого количества людей врачам пришлось разделить потоки больных.

