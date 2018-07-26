Койку освободи: в центре Новосибирска открылась быстрая и бесплатная больница

Прооперированный пациент проводит в новом центре всего полдня
Прооперированный пациент проводит в новом центре всего полдня

Новосибирская поликлиника № 1 открыла хирургический центр, в котором пациенты после операций проводят всего полдня. Лечение для пациентов бесплатно — по полису ОМС.


Центр амбулаторной хирургии открылся при поликлинике № 1 — в здании на улице Лермонтова, 40. Здесь проводят в основном операции с минимальным вмешательством — эндоскопические, гинекологические, онкологические, проктологические, урологические и травматологические.


«Это хирургия одного дня, или иначе — хирургическое отделение дневного стационара. Пациенты, которые поступают в наше отделение, им не требуется круглосуточное пребывание, наблюдение врача. Они поступают в плановом порядке после предварительного обследования в поликлинике», — рассказал корреспонденту НГС заведующий центром, практикующий хирург Рустам Мирсадиков, отметив, что такой центр в Новосибирске сделан впервые.


Центр амбулаторной хирургии занял здание поликлиники на улице Лермонтова
Центр амбулаторной хирургии занял здание поликлиники на улице Лермонтова


Врачи получили зарубежное оборудование 
Врачи получили зарубежное оборудование 


По его словам, пациенты проводят в центре от 3 до 6 часов, но если потребуется, врачи оставят больного и на более долгий срок. 


Центр рассчитан на 15 коек, а количество операций зависит от потока больных — хирурги могут проводить до 10 операций в день.


Заведующим стал известный хирург Рустам Мирсадиков — лауреат областного конкурса «Врач года». У него пять специальностей: хирургия, онкология, колопроктология, эндоскопия и организация здравоохранения
Заведующим стал известный хирург Рустам Мирсадиков — лауреат областного конкурса «Врач года». У него пять специальностей: хирургия, онкология, колопроктология, эндоскопия и организация здравоохранения


Заместитель главного врача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич отметила, что центр задумали ещё несколько лет назад.


Врачи могут оперировать до десяти пациентов в день
Врачи могут оперировать до десяти пациентов в день


«Ни для кого не секрет, что идёт уменьшение коечного фонда в круглосуточных дневных стационарах, во всяком случае, их увеличения (числа коек. — М.М.) в ближайшее время не планируется. При этом количество операций, в которых нуждается население города Новосибирска, меньше не становится», — объяснила руководитель.


Такой центр в Новосибирске создан впервые
Такой центр в Новосибирске создан впервые


Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно по ОМС. На фото — пациент из Новосибирска, ждущий операции по удалению липом (образований из жировой ткани)
Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно по ОМС. На фото — пациент из Новосибирска, ждущий операции по удалению липом (образований из жировой ткани)


Она подчеркнула, что пока нагрузка на центр небольшая — не все пациенты знают о появлении этого медицинского учреждения. По её словам, попасть на операцию сюда довольно просто — достаточно получить направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства, причём врачи принимают пациентов не только из города, но и из районов Новосибирской области.


Неделю назад в центре Новосибирска открылась ещё одна специализированная медицинская организация — отделение для детей и беременных женщин с ВИЧ. До июля все новосибирские пациенты с ВИЧ ходили в общую поликлинику, но из-за большого количества людей врачам пришлось разделить потоки больных.

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