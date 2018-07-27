Взойдёт кровавая Луна: новосибирцы смогут увидеть самое долгое лунное затмение за 100 лет

Первое лунное затмение в этом году произошло поздно вечером 31 января

В ночь на субботу, 28 июля, жители Новосибирска станут очевидцами редкого астрономического явления — полного лунного затмения.







В этом году это лунное затмение будет вторым — в прошлый раз Луна в небе над Новосибирском погасла 31 января.





«Очень необычно, что в один календарный год происходит два полных лунных затмения — обычно эти события разделены гораздо большим промежутком, и в этом году нам действительно очень повезло.





Затмение 27–28 июля будет обладать рядом особенностей — оно будем самым продолжительным и самым "центральным" лунным затмением за весь XXI век.





Полная фаза затмения — период, когда Луна будет целиком закрыта тенью Земли, продлится 1 час 43 минуты», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.







Начало теневого затмения в Новосибирске — 01:24 28 июля, начало полной фазы — 02:30, конец полной фазы — 04:13. Конец теневого затмения — 05:19.





Сегодня ночью НГС будет следить за лунным затмением. Если вы решите присоединиться к нам, то фотографируйте Луну и присылайте нам снимки через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





«В течение полной фазы лунного затмения мы видим так называемую красную или кровавую Луну — прямой солнечный свет на Луну не попадает, и поверхность нашего спутника освещается только преломленными в земной атмосфере лучами, имеющими характерный темно-красный цвет. Поэтому полные лунные затмения — это неожиданно хороший инструмент для изучения земной атмосферы. Если в атмосфере много пыли, например от вулканической деятельности или от пылевых бурь в пустыне, Луна станет темнее, чем обычно. При чистой земной атмосфере Луна будет достаточно светлой даже в полную фазу затмения», — объяснил Илья Орлов.





Кроме того, в этом году вместе с лунным затмением можно будет наблюдать ещё одно астрономическое явление — великое противостояние Марса.





«Марс наиболее близок к Земле и ярче всего на ночном небе. Великие противостояния повторяются с периодом около 15 лет, так что они даже более редки, чем лунные затмения.





Марс будет необычно ярким — по яркости он превысит все объекты звёздного неба, кроме Луны и Венеры (которую всё равно сейчас ночью не видно).







В периоды противостояния даже в небольшой телескоп можно разглядеть структуру поверхности красной планеты — экваториальную зону, полярные ледяные шапки», — рассказывает Илья Орлов.







Сегодня в 19:00 в Большом новосибирском планетарии начнётся программа, посвящённая двум астрономическим событиям. Она продлится до 4 часов ночи.





«Наблюдения, лекции и мастер-классы бесплатно», — отмечается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте». В платную часть программы входят показы полнокупольных фильмов, шоу молний, интерактивная выставка.





Кроме того, в ночь с 27 на 28 июля наблюдения будут и на астрономической площадке СГУГиТ — в аудитории 536 в здании на Пархоменко, 9.





«В рамках мероприятия 27 июля в 23:00 и 24:00 тематические лекции в звездном зале УНЦ "Планетарий". Наблюдения будут проводиться с помощью различных телескопов», — сообщает учебно-научный центр.





В следующий раз увидеть полное лунное затмение удастся нескоро.





«Следующее (частное) лунное затмение, наблюдаемое в Новосибирске, состоится 17 июля 2019 года, а следующего полного затмения нам предстоит ждать до ноября 2022 года, и оно будет несколько короче — 1 час 25 минут», — отметил Илья Орлов.





Посмотреть, как выглядело прошлое полное лунное затмение в разных частях России, можно здесь.