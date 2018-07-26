Познакомился на улице и пошёл в гости: подробности поисков школьника на МЖК

Мальчика нашли случайные прохожие

Отчим 9-летнего Никиты О., пропавшего вечером 25 июля, рассказал НГС о том, как нашли школьника, — ребёнок провёл ночь у новых друзей, с которыми познакомился накануне.







«Я не знаю этих друзей, — объяснил корреспонденту НГС отчим мальчика Денис С. — Он, видимо, вчера с ними познакомился и решил сразу в гости пойти. Кто они такие [не знаю]. Родители их с нами никак не связывались, если бы они связывались, то и искать бы его не пришлось, мы бы сразу его забрали. Но никто с нами не связывался, только волонтёры нашли его».







Мужчина уточнил, что вечером Никита вышел ненадолго погулять недалеко от дома по улице Высоцкого. В 22:40 ему позвонила мама и он должен был вернуться домой.





«В процессе разговора у него разрядился, отключился телефон, — вспоминает Денис. — Сразу же мы, я, жена была на работе, подключил друзей из "Лизы Алерт", собрали волонтёров и начали поиск. Полиция уж сильно больно долго ехала... Около двух часов ночи только полиция приехала. До этого мы вовсю искали. Сначала я с друзьями, потом ещё подъехали волонтёры. Начали ориентировки распечатывать, ходить осматривать подъезды, крыши. В итоге люди по ориентировкам его узнали, привели домой. Пока полиция с собакой ехала до нас, чтобы найти ребёнка, ребёнок был уже найден».







Никиту нашли утром 26 июля — прохожие опознали мальчика по ориентировке и привели к волонтёрам. Ребёнок нашёлся недалеко от своего дома на МЖК.





«Поиски мальчика проходили всю ночь, — пояснил руководитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. — Осматривали те варианты, где он мог заночевать: подъезды окрестных домов, различные заброшенные здания, постройки, шалаши... Плюс к этому мы раздавали ориентировки, ближе к утру, когда транспорт начал ходить. По всем транспортным остановкам. И патрулирование у нас было». Шишкин уточнил, что в поисках приняли участие порядка 27 волонтёров.





В Следственном комитете СК РФ по НСО подтвердили, что мальчик переночевал у знакомых — после того, как у Никиты разрядилась батарея мобильного телефона, ребёнок просто заигрался с друзьями. «В отношении него никаких противоправных деяний совершено не было», — подчеркнули в следственном управлении. В ведомстве добавили, что семья мальчика характеризуется положительно.





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