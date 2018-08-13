Новосибирскому школьнику отказали в иске к министерству образования из-за ЕГЭ
В Центральном суде прошло очередное заседание по делу выпускника новосибирской гимназии Артёма Веселова — он подал в суд на министерство образования, не согласившись с результатами ЕГЭ.
«Отказано в удовлетворении исковых требований», — коротко сообщила корреспонденту НГС помощник судьи Екатерина Пуховская.
Этой весной выпускник гимназии
Конфликтная комиссия из трёх претензий одобрила ему только одну, сославшись на определения из не рекомендованных министерством образования учебников. После этого выпускник из принципа подал в суд на министерство образования, хотя сам уже поступил в московский вуз на экономическую специальность. Юрист Ирина Гребнева, представлявшая в суде интересы Веселова, называла иск школьника первым в России спором, связанным с пересмотром результатов ЕГЭ.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова