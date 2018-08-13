Новосибирскому школьнику отказали в иске к министерству образования из-за ЕГЭ

Артём Веселов требовал пересмотра результатов экзамена по обществознанию

В Центральном суде прошло очередное заседание по делу выпускника новосибирской гимназии Артёма Веселова — он подал в суд на министерство образования, не согласившись с результатами ЕГЭ.







«Отказано в удовлетворении исковых требований», — коротко сообщила корреспонденту НГС помощник судьи Екатерина Пуховская.







Этой весной выпускник гимназии № 4 Артём Веселов подал апелляционную жалобу по результатам ЕГЭ по обществознанию. Он набрал 88 баллов, но не согласился с ошибками, которые ему засчитали.





Конфликтная комиссия из трёх претензий одобрила ему только одну, сославшись на определения из не рекомендованных министерством образования учебников. После этого выпускник из принципа подал в суд на министерство образования, хотя сам уже поступил в московский вуз на экономическую специальность. Юрист Ирина Гребнева, представлявшая в суде интересы Веселова, называла иск школьника первым в России спором, связанным с пересмотром результатов ЕГЭ.