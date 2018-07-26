Герду разнесло: медведица в новосибирском зоопарке резко набрала вес
Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка значительно прибавила в весе за три месяца.
НГС сравнил фотографии медведицы, сделанные в начале мая, с изображениями на веб-камерах в зоопарке.
Герду уже не первый раз замечают за тем, что она набирает большой вес. Например, такое было в октябре 2013 года — тогда сотрудники зоопарка отмечали, что было непонятно: забеременела ли она или просто располнела. После этого в декабре того же года у медведицы родился первый медвежонок — девочка, которую назвали Шилкой.
В ноябре 2017 года посетители зоопарка снова обратили внимание на увеличение веса Герды — но медвежат Герда не принесла.
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Елена Громкова
Скриншот и видео ob.myttk.ru
Фото Владимира Шадрина