Герду разнесло: медведица в новосибирском зоопарке резко набрала вес

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка значительно прибавила в весе за три месяца.


НГС сравнил фотографии медведицы, сделанные в начале мая, с изображениями на веб-камерах в зоопарке.


Сегодня Герда выглядит заметно крупнее. В зоопарке корреспонденту НГС сообщили, что она много ест. При этом сотрудники зоопарка отрицают, что медведица беременна
Сегодня Герда выглядит заметно крупнее. В зоопарке корреспонденту НГС сообщили, что она много ест. При этом сотрудники зоопарка отрицают, что медведица беременна


Такой медведицу в начале мая застал новосибирский фотограф Владимир Шадрин. На этом фото Герда выглядит куда более стройной, чем на видео сегодня
Такой медведицу в начале мая застал новосибирский фотограф Владимир Шадрин. На этом фото Герда выглядит куда более стройной, чем на видео сегодня



Герду уже не первый раз замечают за тем, что она набирает большой вес. Например, такое было в октябре 2013 года — тогда сотрудники зоопарка отмечали, что было непонятно: забеременела ли она или просто располнела. После этого в декабре того же года у медведицы родился первый медвежонок — девочка, которую назвали Шилкой.


В ноябре 2017 года посетители зоопарка снова обратили внимание на увеличение веса Герды — но медвежат Герда не принесла.

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