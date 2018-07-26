Новосибирский электрик с онемевшей рукой отсудил у врачей 1,5 миллиона

После операции рука электрика онемела, и теперь он больше не сможет работать по специальности — из-за этого мужчина и подал в суд

Новосибирский областной суд решил взыскать 1,5 миллиона рублей у клиники НИИТО в пользу пациента-электромонтёра, у которого онемела рука после операции.







Новосибирский электрик Ришат М. проходил лечение в клинике НИИТО ещё пять лет назад — он ремонтировал крышу, упал с 3-метровой высоты и сломал руку. Как рассказывал НГС сам пострадавший, ему потребовалась операция — за неё и время в стационаре он заплатил около 80 тысяч рублей.







После операции кисть его руки онемела, а пальцы стали кривыми, отмечал электрик, решивший подать иск на клинику в Ленинский районный суд. Он надеялся выиграть более 25 миллионов рублей, но в сентябре прошлого года суд отказал новосибирцу.







«Конечно, меня очень удивило такое экспертное решение и решение суда. Потому что четыре экспертизы в нашу пользу и одна судебная экспертиза, которая совершенно ничем не обоснована. Там было указано, что якобы это индивидуальные особенности пациента.





Хотя по факту мало того, что четыре экспертизы было, плюс ещё дополнительно от десяти врачей различные заключения, в которых везде указано, что это повреждение во время операции», — объяснила корреспонденту НГС адвокат электрика Юлия Казанцева.







Представитель пострадавшего подала апелляцию в Новосибирский областной суд, и 24 июля суд вынес решение в пользу Ришата. В суде корреспонденту НГС подтвердили, что решение районного суда полностью отменили и вынесли новое решение.







Общая сумма, которую выиграл электрик, составила около 1,5 миллиона рублей —





это не только компенсация за моральный вред, но и компенсация денег, потраченных на само лечение в НИИТО, а также на реабилитацию после этой операции. Кроме того, клиника будет ежемесячно выплачивать рабочему около 15 тысяч рублей (30% от его зарплаты), поскольку сам он по специальности трудиться больше не может.







«Сумма морального вреда составила всего 300 тысяч рублей — за тяжкий вред здоровью это, конечно, мало», — добавила адвокат.







В клинике НИИТО корреспонденту НГС кратко сообщили, что с решением областного суда не согласны.





«Данное решение суда мы будем обжаловать», — добавили представители клиники.





Ранее новосибирский суд рассмотрел иск сибиряка, жена которого умерла в Черепановской больнице от ожогов. Вдовец оценил моральный вред в 5 миллионов, но суд решил, что больница выплатит только 700 тысяч.

