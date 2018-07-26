Видео: в новосибирском ресторане начали жарить мясо по «пещерной технологии»

В новосибирском ресторане «Гриль и бутыль» продемонстрировали редкую технологию приготовления мяса, когда его куски выкладываются непосредственно на угли, а не на решётку. Теперь рестораторы обещают ввести новое блюдо в меню.







Такую технологию правильнее будет назвать приготовлением мяса в углях





Жарка мяса в углях — известный, хотя и редко встречающийся в России способ кулинарной обработки. В англоязычных странах такое блюдо называется ещё «грязный стейк» или «стейк Эйзенхауэра» (по фамилии американского президента, который якобы любил мясо, приготовленное именно так).





Для эксперимента были выбраны два разных отруба: тонкий край и покромка





Инициатором введения в меню необычного блюда стал бренд-шеф нового проекта владельцев ресторана «Гриль и бутыль» Вадим Прусаков, который и продемонстрировал эту технологию посетителям.







Вадим Прусаков объясняет принцип приготовления «грязного стейка»





«В сущности, это такой древний способ, которым мясо готовили еще тогда, когда у первобытных людей не было никакой посуды. Да и печей тоже не было. Можно сказать, это пещерная технология», — говорит Прусаков.







С чисто кулинарной точки зрения приготовление мяса в углях позволяет максимально насытить его ароматом костра, за что обычно и любят мясо «на огне». При этом, как указывает Вадим Прусаков, температура угля ниже чем температуры решетки.







Температура непосредственно на поверхности углей ниже, чем на металлической решетке над ними, поэтому мясо прогревается чуть медленнее





«Поэтому, с одной стороны, мясо получает необходимый температурный ожог, но с другой — готовится чуть медленнее, чем если бы оно лежало на металлических прутьях. И именно эта разница позволяет достичь нужного баланса, когда мясо успевает прожариться, но не успевает высохнуть», — говорит шеф-повар.







Последние куски мяса пришлось дожаривать в языках пламени, которое возникло из-за натопившегося жира





Рестораторы регулярно экспериментируют с новыми способами обработки продуктов. Так, в открывшемся недавно баре Fry мясные блюда готовят сначала в сувиде, а перед подачей только быстро обжаривают.

