Новосибирцам в Центральном парке привиделась странная белочка

У восточно-сибирского подвида белки тёмная окраска

Утром 26 июля в Центральном парке Новосибирска к прохожим вышла чёрная белка.







«Сегодня утром в Центральном парке увидел вот такое чудо: чёрно-бурую белку. 45 лет прожил, не слышал и не видел чёрных белок в Сибири», — написал в редакцию НГС читатель Иван.





По информации учёных, чёрные белки обитают преимущественно в Восточной Сибири, а в Западной появляются нечасто.





«Для нас это редкость: для Западной Сибири наша форма обычная рыжая летом, серая — зимой. Восточно-сибирский подвид белки — он тёмный, с белой грудью. Белка способна к расселению, совершает 1000-километровые миграции из-за урожая или неурожая семян хвойных деревьев. В парке она могла, я думаю, оказаться случайно — она мигрирует широким фронтом, видит какие-то островки леса и на какое-то время задерживается», — объяснил корреспонденту НГС заместитель директора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН, доктор биологических наук Лев Вартапетов.





Он предположил, что на миграцию белки могли повлиять пожары в Красноярском крае, от которых в Новосибирске совсем недавно была густая дымка с неприятным запахом.









Белку могли вытеснить из Восточной Сибири неурожай или пожары



