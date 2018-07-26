Схема: улица Титова останется без трамваев из-за ремонта путей
Завтра, 27 июля, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на 9 часов закроется трамвайный маршрут
«С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закрывается движение транспорта по переезду через трамвайные пути по Связистов в сторону Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что из-за ремонта путей трамвайный маршрут
«Движение трамвайного маршрута
Ремонт трамвайных путей продлится до 5:30 28 июля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования.
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, вчера коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)