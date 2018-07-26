Схема: улица Титова останется без трамваев из-за ремонта путей

Из-за ремонта путей один трамвайный маршрут закроют, а другой отправят в объезд
Из-за ремонта путей один трамвайный маршрут закроют, а другой отправят в объезд

Завтра, 27 июля, новосибирские дорожники начинают ремонт трамвайных путей на улице Связистов в Ленинском районе города — из-за этого на 9 часов закроется трамвайный маршрут № 8.


«С 20:00 27 июля до 5:30 28 июля закрывается движение транспорта по переезду через трамвайные пути по Связистов в сторону Озерной в районе дома по адресу: улица Титова, 189», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что из-за ремонта путей трамвайный маршрут № 8 «Микрорайон "Чистая Слобода" — ТЭЦ-2» будет закрыт.


«Движение трамвайного маршрута № 2 "Микрорайон «Чистая Слобода» — станция метро «Площадь Маркса»" будет организовано по схеме: в объезд указанного участка от о.п. "Ул. Степная" по улице Троллейной, улице Широкой до "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлениях», — добавили в пресс-центре мэрии.


Схема изменения проезда трамвая № 2
Схема изменения проезда трамвая № 2


Ремонт трамвайных путей продлится до 5:30 28 июля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по дорогам общего пользования.


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. Кроме того, вчера коммунальщики раскопали улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт.

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