Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК

Мальчика нашли случайные прохожие

Сегодня утром, 26 июля, в Новосибирске нашёлся 9-летний школьник Никита Осипов.







«Сработали наши ориентировки, которые мы распространяли, — очевидцы увидели мальчика и привели его. Всё с ним в порядке, он жив, здоров, где находился, мы пока не знаем», — рассказали корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт» около 10 часов утра.







Его нашли недалеко от места, где он живёт, в районе МЖК, добавили в отряде.





Его нашли свидетели, с которыми общались волонтёры, — они проводили опрос населения, раздавали ориентировки на остановках и в других местах.





«По такой ориентировке мальчика узнали и привели домой», — подчеркнули в «Лизе Алерт».





В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что сейчас идёт проверка по факту исчезновения ребёнка.





«По предварительным данным, 25 июля он был на прогулке во дворе своего дома по ул. Высоцкого в Октябрьском районе города Новосибирска. Около 22 часов он разговаривал с мамой и должен был после этого вернуться домой», — сообщили в СК.





Также оказалось, что после этого у него разрядилась батарея мобильного телефона, далее мальчик заигрался у своих друзей, переночевал у них дома. «В отношении него никаких противоправных деяний совершено не было», — добавили в следственном управлении.





Мальчика начали искать около двух часов ночи.