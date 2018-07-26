«Тойота» въехала в мопед под Новосибирском: один подросток погиб, другой в больнице

В результате аварии один подросток погиб, а второго доставили в больницу
В результате аварии один подросток погиб, а второго доставили в больницу

Вечером 25 июля на автодороге под Новосибирском водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с мопедом, на котором были подростки. 


Авария случилась в 22:30.


«Водитель — дедушка 78 лет. Управлял автомобилем Toyota Corona Premio, двигался он со стороны Новосибирска в сторону села Ленинского. У дома № 1 на улице Сиреневой в посёлке Голубой Залив совершил столкновение с мопедом без госномеров. 


Мопедом управлял несовершеннолетний, ему 14 лет. Водительского удостоверения не имеет. 


Подросток получил травмы головного мозга лёгкой степени, под вопросом — закрытый перелом теменной области, различные гематомы и ссадины. Доставлен в больницу. Пассажир мопеда, 16 лет, тоже юноша, скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


По словам Шкабарни, сейчас проводится доследственная проверка и все обстоятельства ДТП выясняются. Автоинспекторы отмечают, что ДТП произошло в тёмное время суток на асфальтовой автодороге.


«Сплошная линия разметки нанесена, выезд на встречную полосу запрещён. Действует общее ограничение скорости 60 километров в час», — добавил Константин Шкабарня.


Водители мопедов достаточно часто попадают в аварии на новосибирских дорогах. Осенью 2016 года в одном из таких ДТП погиб 25-летний мужчина

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