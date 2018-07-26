Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся

Автомобиль не успел затормозить перед клумбой

Вечером 25 июля возле цирка в Новосибирске автомобиль вылетел на клумбу посреди площади.







Авария случилась в 23:43 — на вэб-камере «Электронного города» заметно, что автомобиль ехал по Нарымской со стороны площади Кондратюка.





Машина резко проехала пешеходный переход и не успела затормозить перед клумбой в центре кольца. Автомобиль проехал по клумбе, перевернулся через перед и лёг на бок.





Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС, что в аварию попал Hyundai Solaris.





«Я приехал, когда они уже перевернулись. Да там ничего особого: сработали подушки безопасности. Они в полном порядке: водитель только жаловался на боли в спине, девушек забрали друзья, а парень остался ждать эвакуатор», — написал очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».









В 2016 году на площади Лунинцев случилось аналогичное ДТП — тогда водитель «Мазды» проскочил кольцевой перекрёсток напрямую: автомобиль проехал по клумбе.