Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся

Автомобиль не успел затормозить перед клумбой
Автомобиль не успел затормозить перед клумбой

Вечером 25 июля возле цирка в Новосибирске автомобиль вылетел на клумбу посреди площади.


Авария случилась в 23:43 — на вэб-камере «Электронного города» заметно, что автомобиль ехал по Нарымской со стороны площади Кондратюка.


Машина резко проехала пешеходный переход и не успела затормозить перед клумбой в центре кольца. Автомобиль проехал по клумбе, перевернулся через перед и лёг на бок.


Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС, что в аварию попал Hyundai Solaris.


«Я приехал, когда они уже перевернулись. Да там ничего особого: сработали подушки безопасности. Они в полном порядке: водитель только жаловался на боли в спине, девушек забрали друзья, а парень остался ждать эвакуатор», — написал очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».



В 2016 году на площади Лунинцев случилось аналогичное ДТП — тогда водитель «Мазды» проскочил кольцевой перекрёсток напрямую: автомобиль проехал по клумбе.

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