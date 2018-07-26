Видео: автомобиль вылетел на клумбу возле цирка и перевернулся
Вечером 25 июля возле цирка в Новосибирске автомобиль вылетел на клумбу посреди площади.
Авария случилась в 23:43 — на вэб-камере «Электронного города» заметно, что автомобиль ехал по Нарымской со стороны площади Кондратюка.
Машина резко проехала пешеходный переход и не успела затормозить перед клумбой в центре кольца. Автомобиль проехал по клумбе, перевернулся через перед и лёг на бок.
Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС, что в аварию попал Hyundai Solaris.
«Я приехал, когда они уже перевернулись. Да там ничего особого: сработали подушки безопасности. Они в полном порядке: водитель только жаловался на боли в спине, девушек забрали друзья, а парень остался ждать эвакуатор», — написал очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».
В 2016 году на площади Лунинцев случилось аналогичное ДТП — тогда водитель «Мазды» проскочил кольцевой перекрёсток напрямую: автомобиль проехал по клумбе.
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Елена Громкова
Видео и скриншот video.2090000.ru