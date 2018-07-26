На МЖК пропал школьник: новосибирцы потратили всю ночь на его поиски

Никита Осипов не вернулся с прогулки вечером 25 июля

В Новосибирске на МЖК продолжаются поиски 9-летнего Никиты Осипова - последний раз с мальчиком разговаривали по телефону вечером накануне.







Поисковый отряд «Лиза Алерт »объявил в розыск ребёнка после двух часов ночи. Сейчас после 7 часов утра поиски продолжаются.





По словам руководителя отряда Николая Шишкина, ребёнок пропал один, сейчас те, кто занят его поисками находятся на Высоцкого,11.





«[Посмотрели] окрестные дома, площадки футбольные и некоторые другие, ещё места, где мог ребёнок оказаться – тут довольно большой список задач, который выполнен и довольно большой список задач, который ещё только предстоит выполнить», - рассказал корреспонденту НГС Николай Шишкин.





Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.





«Был одет: светло-зеленая толстовка с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, красная майка с рисунком, черные кроссовки», - отмечается в ориентировке отряда.



