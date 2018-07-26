Роспотребназор проверил пробы воды и песка на пляжах Новосибирска и области

Купаться вне официальных пляжей не рекомендуется

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 24 июля было проведено исследование проб воды и песка в местах отдыха. Были проверены пробы воды из Оби (пляж «Наутилус» и пляж «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща»)и Обского водохранилища (пляжи «Звезда», «Обское море», «У моря Обского», пляж ЗАО «Сосновка», пляж ЗАО Пансионат «Былина», пляж ООО «Дюны», пляж «Старый Бердск», места массового отдыха и занятий спортом лодочная станция «Ласточка», ООО Яхт-клуб «Роял Марин, озеро Чаны. Условия в этих местах отдыха, согласно данным Роспотребнадзора, соответствуют гигиеническим требованиям.







Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует купание вне официально открытых пляжей – такой отдых может закончиться печально.

