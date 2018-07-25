ДТП на Народной: от удара иномарки вылетели на обочину и снесли знак пешеходного перехода (фото)
Сегодня вечером на улице Народной в Калиниском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Toyota. От удара обе машины отбросило на обочину и автомобиль Toyota снёс дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло около 19:00. По информации, полученной от аварийных комиссаров, оба авто двигались по Народной со стороны улицы Танковой в сторону улицы 25 лет Октября. Водитель «Ниссана» на пересечении с улицей Трикотажной начал поворачивать влево из правого ряда, но не заметил «Тойоту», двигавшуюся в левом ряду, и совершил столкновение.
Аварийные комиссары также сообщили, что водитель автомобиля Nissan признал свою вину.
Сегодня НГС также сообщал о ДТП, в которое попало маршрутное такси с пассажирами.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск