ДТП на Народной: от удара иномарки вылетели на обочину и снесли знак пешеходного перехода (фото)

В ДТП пострадал и дорожный знак

Сегодня вечером на улице Народной в Калиниском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Toyota. От удара обе машины отбросило на обочину и автомобиль Toyota снёс дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло около 19:00. По информации, полученной от аварийных комиссаров, оба авто двигались по Народной со стороны улицы Танковой в сторону улицы 25 лет Октября. Водитель «Ниссана» на пересечении с улицей Трикотажной начал поворачивать влево из правого ряда, но не заметил «Тойоту», двигавшуюся в левом ряду, и совершил столкновение.







ДТП произошло около 19:00





Аварийные комиссары также сообщили, что водитель автомобиля Nissan признал свою вину.







Водитель автомобиля Nissan признал свою вину





Обе машины отбросило на обочину





Сегодня НГС также сообщал о ДТП, в которое попало маршрутное такси с пассажирами.

