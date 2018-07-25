ДТП на Народной: от удара иномарки вылетели на обочину и снесли знак пешеходного перехода (фото)

В ДТП пострадал и дорожный знак
В ДТП пострадал и дорожный знак

Сегодня вечером на улице Народной в Калиниском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Toyota. От удара обе машины отбросило на обочину и автомобиль Toyota снёс дорожный знак пешеходного перехода. ДТП произошло около 19:00. По информации, полученной от аварийных комиссаров, оба авто двигались по Народной со стороны улицы Танковой в сторону улицы 25 лет Октября. Водитель «Ниссана» на пересечении с улицей Трикотажной начал поворачивать влево из правого ряда, но не заметил «Тойоту», двигавшуюся в левом ряду, и совершил столкновение.


ДТП произошло около 19:00
ДТП произошло около 19:00


Аварийные комиссары также сообщили, что водитель автомобиля Nissan признал свою вину.


Водитель автомобиля Nissan признал свою вину
Водитель автомобиля Nissan признал свою вину


Обе машины отбросило на обочину
Обе машины отбросило на обочину


Сегодня НГС также сообщал о ДТП, в которое попало маршрутное такси с пассажирами.

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