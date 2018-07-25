Баскетбол: Александр Лавников покидает БК «Новосибирск»

Баскетболист подписал контракт с БК «Новосибирск» совсем недавно
Баскетболист подписал контракт с БК «Новосибирск» совсем недавно

Форвард БК «Новосибирск» Александр Лавников расторгает контракт с новосибирским баскетбольным клубом. Сообщение об этом появилось на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте». Баскетболист подписал контракт с новосибирским клубом только в начале июня этого года, но в документе был пункт о возможности досрочного расторжения при условии получения Лавниковым приглашения из клуба Единой Лиги ВТБ.


Недавно НГС также сообщал о том, что баскетболист БК «Новосибирск» Кирилл Писклов был вызван на сборы в национальную команду.

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