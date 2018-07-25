Идея с продажей красивых госномеров за деньги провалилась

Исчезла норма, предполагавшая организацию аукционов по продаже красивых номеров
Исчезла норма, предполагавшая организацию аукционов по продаже красивых номеров

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регистрации транспортных средств, впервые выдача государственных номеров будет происходить вне учреждений ГИБДД. В первую очередь это коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров: им не придётся ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Уполномоченные дилеры сами будут изготавливать номерные знаки и передавать всю соответствующую информацию в ГИБДД для регистрации машины.


Одновременно с этим из законопроекта исчезла норма, предполагавшая организацию аукционов по продаже красивых номеров за деньги всем желающим. «Норма исчезла из законопроекта, так как депутатам не хочется рыночных отношений в этой отрасли», — заявил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.


Ещё одно нововведение касается технического порядка изготовления номеров. Инспекторы будут присваивать автомобилям только сочетания букв и цифр, а непосредственное изготовление номерных табличек перейдёт к частным фирмам, которые будут включены в специальный реестр.


Напомним, в сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, действует 7 специальных отделов ГИБДД, где автомобили ставятся на учёт и выдаются государственные номера.


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