Время местное: табло на новосибирских вокзалах перестанут показывать московское время
РЖД объявили о переходе железнодорожных вокзалов по всей стране на местное время.
«Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время)», — сообщили в компании.
Местное время на вокзалах будут использовать уже с 1 августа.
В мае похожие изменения произошли и с оформлением билетов на поезда, курсирующие с 1 августа.
«Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время», — пояснили в РЖД.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой