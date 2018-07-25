Время местное: табло на новосибирских вокзалах перестанут показывать московское время

С 1 августа все табло российских вокзалов перейдут на местное время

РЖД объявили о переходе железнодорожных вокзалов по всей стране на местное время.







«Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время)», — сообщили в компании.





Местное время на вокзалах будут использовать уже с 1 августа.





В мае похожие изменения произошли и с оформлением билетов на поезда, курсирующие с 1 августа.





«Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время», — пояснили в РЖД.