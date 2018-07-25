Тимати угощает: на улице Ленина откроется бургерная известного рэпера

В Новосибирске откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.





Очередь в закусочную Black Star Burger на Новом Арбате





Информацию об этом НГС подтвердил владелец коммерческого помещения на улице Ленина, 12, которое раньше занимал один из офисов Сбербанка, Тимур Саттаров.





«Могу подтвердить, что мы подписали договор с компанией Black Star Burger Rus, и осенью (ориентировочно в октябре) в помещении на Ленина, 12 откроется ресторан Black Star Burger, — рассказал он. — Мы в данном случае просто арендодатель, сдали им помещение».





О том, что у Black Star Burger появился франчайзи в Новосибирске, ещё весной говорили два источника НГС на ресторанном рынке. По словам одного из них, ключевым условием для открытия ресторана было место. «Оно должно было быть в самом центре, на виду», — говорит собеседник НГС.







В помещении, где появится бургерная, уже идёт ремонт.





В то же время новосибирский франчайзи отказался выходить на контакт с корреспондентами НГС. Зачастую местные партнёры скованы ограничениями от франшизора, касающимися распространения информации о новых точках сети до официальных анонсов его открытия.







На сайте Black Star Burger уже есть информация о том, что сеть собирается выйти на новосибирский рынок. «Новосибирск — третий город по численности в России и очень привлекательный регион для ресторанного бизнеса. Команда "Блэк Стар" уже говорила, что в приоритетных планах охватить сетью ресторанов все крупные города России, поэтому можно с уверенностью говорить, что здесь будет в скором времени открыт ресторан Тимати Black Star Burger, возможно, также будет и классический мясной ресторан "Стейк-Хаус Прайм"», — сказано в сообщении. В нём отмечается, что дата открытия Black Star Burger в Новосибирске ещё неизвестна, но это произойдёт «предположительно в 2018 году».





Black Star Burger — проект столичного предпринимателя Юрия Левитаса, который привлёк для его раскрутки в качестве партнёра и официального лица бренда известного музыканта Тимати. Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате. Самой заметной его особенностью стали чёрные перчатки, которые выдаются посетителям вместе с бургерами, — чтобы не мыть руки после еды.







Black Star Burger станет не первым фастфудом, который выдаёт перчатки своим клиентам. Точно такой же приём, но с перчатками красного цвета, используют в закусочной Giros Master, которая сначала работала на улице Ленина, а потом переехала на Выборную.