Более 10 тысяч сибирских военных подняли по тревоге: начались массовые учения

В войсках ЦВО началась неделя боевой готовности
В войсках ЦВО началась неделя боевой готовности

Сегодня, 25 июля, в Центральном военном округе начались учения — по тревоге подняли более 10 тысяч человек в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва.


Учения начались в рамках проведения недели боевой готовности. 


«Военнослужащие отработали вопросы по приведению в высшую степень боевой готовности. 


Они включают в себя получения оружия, экипировки и боеприпасов, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и совершение марша в район формирования. 


Кроме того, в рамках занятий была проверена организация взаимодействия и связи между подразделениями. Также военнослужащие отработали действия по внезапно появляющимся задачам, таким как нападение условного противника на особо важные объекты», — сообщает пресс-служба ЦВО.


Также в пресс-службе ЦВО отметили, что точное количество военных, которые были подняты по тревоге в Новосибирской области, — это закрытая информация.


Сейчас в Новосибирской области готовятся ещё к одному военному мероприятию — на полигоне в Кольцово с 28 июля по 10 августа пройдёт конкурс «Отличники войсковой разведки».

Прочтений: 1556
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено