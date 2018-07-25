«Я не мог даже шапку надеть»: врачи спасли рабочего с фиолетовой головой странной формы

У пациента оказалась столь редкая болезнь, что понадобилась помощь большой команды хирургов, в том числе приглашённого из Петербурга
У пациента оказалась столь редкая болезнь, что понадобилась помощь большой команды хирургов, в том числе приглашённого из Петербурга

Команда новосибирского центра нейрохирургии вылечила 39-летнего пациента с редким заболеванием — из-за него кожа на голове стала чёрно-фиолетового цвета. Хирурги пересадили кожу с бедра на голову, изменившую форму из-за болезни.


Первые симптомы заболевания проявились у жителя Магнитогорска Челябинской области Амирбека Айменова ещё в пятилетнем возрасте — на голове из-за патологии сосудов возникло красное пятно. К 39 годам пятно разрослось и заняло большую часть головы — бугристое образование стало не только тёмного цвета, но и сильно болело. Также был риск опасного для жизни кровотечения.


Айменов отметил, что постоянно носил кепки и шапки, чтобы не пугать прохожих и беречь голову от солнца, но для кожи это было неприятно.


«После армии она начала расти. Как мне наши врачи в Магнитогорске объясняли, мой рост прекратился — рост организма, а она продолжала расти. 


В ноябре того года я не мог даже шапку надеть, я растягивал её до безобразных размеров, она болталась. Я на комбинате работаю, там нужно было каску носить — это было больно», 


— объяснил житель Магнитогорска.


В последнее время образование на голове сильно болело — особенно неприятно Амирбеку было носить каску на работе
В последнее время образование на голове сильно болело — особенно неприятно Амирбеку было носить каску на работе


Он обратился к челябинским врачам и два года прождал госпитализации. В итоге ему сделали операцию на сосудах, но лечение не помогло, и тогда Амирбеку Айменову дали квоту на лечение в федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске.


Диагноз мужчины — артериовенозная мальформация, то есть клубок спутанных сосудов, в мягких тканях головы.


«[Мальформация] увеличивалась за счёт того, что расширялись сосуды и увеличивалось кровенаполнение, они всё больше крови вмещали, растягивались их стенки. Это врождённая патология, просто с течением времени она проделала отрицательную динамику — из пятна превратилось в бугристое большое образование, которое мешало жить.


Если бы тогда (30 лет назад. — М.М.) были такие технологии, мы бы его ещё на том этапе смогли избавить [от болезненного образования], но тогда, к сожалению, таких технологий не было не только в России, но и в мире», 


— рассказал корреспонденту НГС заведующий сосудистым отделением центра нейрохирургии Андрей Дубовой.


С настолько большой мальформацией, тем более не в головном мозге, а в мягких тканях головы, новосибирские нейрохирурги сталкиваются очень редко, даже с учётом того, что лечат пациентов из десятков городов России и из других стран. 


«Почему сложно лечить? Потому что если открыто оперировать — сразу из кожи попробовать убрать это образование, там на огромной скорости [идёт] огромный поток крови — как из крана течёт кровь. Грубо говоря, один сосудик случайно во время операции перерезал — и можно такую кровопотерю получить...


Закрыто, эндоваскулярно, прооперировать технически проще, но встаёт другой вопрос — после того как заклеили эти сосуды изнутри клеем специальным, получается, что кожа перестаёт кровоснабжаться, и происходит омертвение участка кожи», — описал хирург.


Хирург пересадила кожу с бедра на голову — она прижилась хорошо
Хирург пересадила кожу с бедра на голову — она прижилась хорошо


Поскольку болезнь поразила почти всю кожу головы, была вероятность, что из-за некроза тканей череп вовсе останется обнажённым, а это грозит инфекцией. 


Команда врачей решила действовать в несколько этапов — сначала они перекрыли сосуды специальным клеем, а затем приглашённый пластический хирург Любовь Родоманова из РНИИТО имени Вредена (Санкт-Петербург) пересадила кожный лоскут с бедра на голову пациента. По словам врачей, кожа приживается хорошо, хотя волосы на голове расти не будут. Но, как отметил Амирбек Айменов, после пережитого отсутствие волос его не сильно беспокоит.


В Новосибирске пациент провёл почти месяц — врачи выписывают его в пятницу.


Ранее хирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли девушку, пережившую инсульт во время беременности. У 26-летней пациентки Кристины Приходько тоже была артериовенозная мальформация, но в головном мозге. Пациентка провела в реанимации два месяца — врачам удалось довести беременность Приходько до 35-й недели, на этом сроке роженице сделали кесарево сечение.

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