Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Затулинке

Маршрутка ехала по маршруту

Днём 25 июля на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска столкнулись маршрутка № 4, следовавшая по маршруту, и «Тойота».







По информации очевидцев, авария случилась около 12:20 недалеко от остановки «Мебельный магазин».





«Видел только последствия аварии, не знаю, как именно всё случилось», — коротко сообщил корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец Евгений.





Согласно сайту ЦУГАЭТ, маршрутное такси № 4 обслуживает ООО «Диамант-1», гендиректором которого является Людмила Ветрова. В диспетчерской перевозчика от комментариев отказались.





Нередко в ДТП с участием общественного транспорта пассажиры получают травмы. Так, в 2014 году пенсионерка упала в салоне маршрутки и сломала позвоночник.