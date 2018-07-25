Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Затулинке

Маршрутка ехала по маршруту 
Маршрутка ехала по маршруту 

Днём 25 июля на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска столкнулись маршрутка № 4, следовавшая по маршруту, и «Тойота».


По информации очевидцев, авария случилась около 12:20 недалеко от остановки «Мебельный магазин».


«Видел только последствия аварии, не знаю, как именно всё случилось», — коротко сообщил корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец Евгений.


Согласно сайту ЦУГАЭТ, маршрутное такси 4 обслуживает ООО «Диамант-1», гендиректором которого является Людмила Ветрова. В диспетчерской перевозчика от комментариев отказались.


Нередко в ДТП с участием общественного транспорта пассажиры получают травмы. Так, в 2014 году пенсионерка упала в салоне маршрутки и сломала позвоночник.

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