Вратарь хоккейной «Сибири» показал свой шлем

Идею для дизайна нового шлема подала жена Алексея Красикова

Сегодня, 25 июля, вратарь новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем, в котором будет играть в следующем сезоне.







Новый шлем по бокам украшен изображениями Дэдпула, который с одной стороны спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?», а с другой признаётся в любви команде «Сибирь».





«Идею мне выдвинула моя жена, когда мы посмотрели фильм "Дэдпул" — говорит, прикольно будет смотреться, оригинально. Потом она набросала эскиз, отправили художнику, который занимается шлемами, аэрографу. И он в течение нескольких недель всё сделал», — рассказал в эфире канала ХК «Сибирь» на «Ютубе» Алексей Красиков.





Также на шлеме нарисованы логотипы КХЛ и «Сибири», игровой номер вратаря, сзади написано «Krasik 84». Шлем разрисован в синих и голубых тонах хоккейного клуба.









C одной стороны Дэдпул на шлеме спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?»





А с другой признаётся в любви команде «Сибирь»





Сзади на шлеме изображена эмблема «Сибири» и написано «Krasik 84»





Прежде хоккейный клуб «Сибирь» показывал новые щитки, ловушку и блокер, в которых будет играть Алексей Красиков в новом сезоне.





Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) 26 Июн 2018 в 11:15 PDT





Первая игра Сибири в этом сезоне пройдёт 2 сентября в гостях у череповецкой «Северстали». Первый домашний матч новосибирцы проведут 11 сентября — в этот день они сыграют с екатеринбуржским «Автомобилистом».





Посмотреть весь календарь матчей «Сибири» на сезон 2018/2019 можно здесь.