Вратарь хоккейной «Сибири» показал свой шлем

Идею для дизайна нового шлема подала жена Алексея Красикова
Идею для дизайна нового шлема подала жена Алексея Красикова

Сегодня, 25 июля, вратарь новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем, в котором будет играть в следующем сезоне.


Новый шлем по бокам украшен изображениями Дэдпула, который с одной стороны спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?», а с другой признаётся в любви команде «Сибирь». 


«Идею мне выдвинула моя жена, когда мы посмотрели фильм "Дэдпул" — говорит, прикольно будет смотреться, оригинально. Потом она набросала эскиз, отправили художнику, который занимается шлемами, аэрографу. И он в течение нескольких недель всё сделал», — рассказал в эфире канала ХК «Сибирь» на «Ютубе» Алексей Красиков.


Также на шлеме нарисованы логотипы КХЛ и «Сибири», игровой номер вратаря, сзади написано «Krasik 84». Шлем разрисован в синих и голубых тонах хоккейного клуба.



C одной стороны Дэдпул на шлеме спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?»
C одной стороны Дэдпул на шлеме спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?»


А с другой признаётся в любви команде «Сибирь»
А с другой признаётся в любви команде «Сибирь»


Сзади на шлеме изображена эмблема «Сибири» и написано «Krasik 84»
Сзади на шлеме изображена эмблема «Сибири» и написано «Krasik 84»


Прежде хоккейный клуб «Сибирь» показывал новые щитки, ловушку и блокер, в которых будет играть Алексей Красиков в новом сезоне.



Первая игра Сибири в этом сезоне пройдёт 2 сентября в гостях у череповецкой «Северстали». Первый домашний матч новосибирцы проведут 11 сентября — в этот день они сыграют с екатеринбуржским «Автомобилистом».


Посмотреть весь календарь матчей «Сибири» на сезон 2018/2019 можно здесь.

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