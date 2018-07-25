Вратарь хоккейной «Сибири» показал свой шлем
Сегодня, 25 июля, вратарь новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем, в котором будет играть в следующем сезоне.
Новый шлем по бокам украшен изображениями Дэдпула, который с одной стороны спрашивает по-английски: «Ты действительно хочешь забить мне гол?», а с другой признаётся в любви команде «Сибирь».
«Идею мне выдвинула моя жена, когда мы посмотрели фильм "Дэдпул" — говорит, прикольно будет смотреться, оригинально. Потом она набросала эскиз, отправили художнику, который занимается шлемами, аэрографу. И он в течение нескольких недель всё сделал», — рассказал в эфире канала ХК «Сибирь» на «Ютубе» Алексей Красиков.
Также на шлеме нарисованы логотипы КХЛ и «Сибири», игровой номер вратаря, сзади написано «Krasik 84». Шлем разрисован в синих и голубых тонах хоккейного клуба.
Прежде хоккейный клуб «Сибирь» показывал новые щитки, ловушку и блокер, в которых будет играть Алексей Красиков в новом сезоне.
Первая игра Сибири в этом сезоне пройдёт 2 сентября в гостях у череповецкой «Северстали». Первый домашний матч новосибирцы проведут 11 сентября — в этот день они сыграют с екатеринбуржским «Автомобилистом».
Посмотреть весь календарь матчей «Сибири» на сезон 2018/2019 можно здесь.
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Елена Громкова
Скриншоты и видео youtube.com/c/HCSibir1962
Фото instagram.com/hc_sibir