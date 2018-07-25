«Не побоялись перепачкаться»: балерины в пачках станцевали в цехе ТЭЦ-5
Балерины новосибирского оперного театра Александра Головинская и Валентина Дергачёва станцевали в котлотурбинном цехе ТЭЦ-5.
«Идея проекта принадлежит фотохудожнику Алексею Цилеру. Он согласовал её с энергетиками, продумал ракурсы и самое главное — уговорил актрис», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).
В качестве декораций для балерин выступили хитросплетения труб, мониторов, датчиков, градирни и фонтан в саду.
«Девчонки — молодцы! После репетиции, перед вечерним спектаклем, они не капризничали, не побоялись перепачкаться: глаза горят, энтузиазм прёт! В общем, они в восторге!» — цитирует Алексея Цилера пресс-служба СГК.
«Забегая вперёд, скажем: это только первая серия фотопроекта. Алексей Цилер, обладающий не только особенным чувством прекрасного, но и редким чувством юмора, скоро удивит и нас, и вас», — добавили в пресс-службе энергокомпании.
Сейчас СГК начинает конкурс в соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм» на самое лучшее название фотопроекта. Автор лучшего названия получит в награду подарок, а также экскурсию и фотосессию на станции.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены СГК