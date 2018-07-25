Вылетевший из Новосибирска частный самолёт пропал по пути в Томск

Трансляция обновляется
В Томск самолёт должен был прилететь в 8:00, но пропал
В Томск самолёт должен был прилететь в 8:00, но пропал

Утром 25 июля небольшой самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск.


«В 8:05 по местному времени поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт Cirrus вылетел с аэропорта Северный города Новосибирска, следовал в аэропорт города Томска. В установленное время (8:00 по местному времени) в конечный пункт назначения самолёт не прибыл», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что, со слов охраны аэропорта Северный, самолёт взлетел в 6:10 и полетел в направлении посёлка Мочище.


«Сегодня в 6 утра проснулись от звука пикирующего самолёта, потом громкий хлопок — и всё», — написала читательница НГС из Карьера Мочище в редакционный WhatsApp.


Ещё один новосибирец — житель улицы Кедровой — слышал в утреннем небе звук мотора, который внезапно заглох.


Новосибирские споттеры в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что радиосигнал самолёта пропал в районе Заельцовского кладбища. 



Жители Карьера Мочище и ЖК «Кедровый» в Заельцовском районе сообщили в редакцию НГС о том, что ранним утром слышали звук, похожий на звук падающего самолёта.


В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас самолёт ищут и с воздуха, и на суше.


«Вертолет Ми-8 в составе шести человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей в настоящее время обследуют территорию Колыванского района. На береговой линии [Оби] поиски организованы от населённого пункта Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью», — передали в пресс-службе ведомства.


В УФСБ по Новосибирской области передана заявка с просьбой найти сигнал сотового телефона, который принадлежит пилоту пропавшего самолёта. 


Ведутся поиски и на территории Томской области, добавили в МЧС.


Прочтений: 16022
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено