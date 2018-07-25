Вылетевший из Новосибирска частный самолёт пропал по пути в Томск

Трансляция обновляется

В Томск самолёт должен был прилететь в 8:00, но пропал

Утром 25 июля небольшой самолёт пропал по пути из Новосибирска в Томск.







«В 8:05 по местному времени поступило сообщение о том, что легкомоторный самолёт Cirrus вылетел с аэропорта Северный города Новосибирска, следовал в аэропорт города Томска. В установленное время (8:00 по местному времени) в конечный пункт назначения самолёт не прибыл», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве добавили, что, со слов охраны аэропорта Северный, самолёт взлетел в 6:10 и полетел в направлении посёлка Мочище.







12:22

«Сегодня в 6 утра проснулись от звука пикирующего самолёта, потом громкий хлопок — и всё», — написала читательница НГС из Карьера Мочище в редакционный WhatsApp.





Ещё один новосибирец — житель улицы Кедровой — слышал в утреннем небе звук мотора, который внезапно заглох.







Новосибирские споттеры в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что радиосигнал самолёта пропал в районе Заельцовского кладбища.









12:15

Жители Карьера Мочище и ЖК «Кедровый» в Заельцовском районе сообщили в редакцию НГС о том, что ранним утром слышали звук, похожий на звук падающего самолёта.





12:01

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас самолёт ищут и с воздуха, и на суше.





«Вертолет Ми-8 в составе шести человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей в настоящее время обследуют территорию Колыванского района. На береговой линии [Оби] поиски организованы от населённого пункта Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью», — передали в пресс-службе ведомства.







В УФСБ по Новосибирской области передана заявка с просьбой найти сигнал сотового телефона, который принадлежит пилоту пропавшего самолёта.





Ведутся поиски и на территории Томской области, добавили в МЧС.



