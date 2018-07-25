В центре Новосибирска перекрыли улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт

Ремонт продлится до 10 августа
Ремонт продлится до 10 августа

Новосибирские коммунальщики в двух местах сузили улицу Революции, на которой в начале недели под землю ушёл автомобиль. 


Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузили проезжую часть улицы Революции в районе домов № 1 и 3 на пять метров. Ремонт этого участка дороги продлится до 6 августа, сообщили в мэрии. Здесь утром 23 июля провалился асфальт — в глубокую яму наполовину провалилась «Хонда», машину вытаскивали краном.


После в пресс-службе компании СГК объясняли, что в этом месте на улице Революции провалилась труба, которую строили с 1965-го по 1986 год. «Грунт провалился там раньше, чем мы начали испытания, чем мы начали подавать давление, попросту потому, что там сети ветхие», — отмечали в СГК.


Схема сужения улицы Революции у домов № 1 и 3
Схема сужения улицы Революции у домов № 1 и 3


Также в пресс-центре мэрии добавили, что до 10 августа будет сужен перекрёсток улицы Революции и Депутатской. 


«С 24 июля ограничено движение транспорта на перекрестке Революции и Депутатской. Проезжая часть улицы Революции в районе дома № 31 сужена на 5 метров, проезжая часть Депутатской на пересечении с Революции — на 3 метра», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что ремонтировать теплотрассу будут специалисты «Тепловых сетей».


Схема сужения на перекрёстке Революции и Депутатской
Схема сужения на перекрёстке Революции и Депутатской


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа. 

Прочтений: 6063
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (53)53
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено