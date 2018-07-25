В центре Новосибирска перекрыли улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт

Ремонт продлится до 10 августа

Новосибирские коммунальщики в двух местах сузили улицу Революции, на которой в начале недели под землю ушёл автомобиль.





Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузили проезжую часть улицы Революции в районе домов № 1 и 3 на пять метров. Ремонт этого участка дороги продлится до 6 августа, сообщили в мэрии. Здесь утром 23 июля провалился асфальт — в глубокую яму наполовину провалилась «Хонда», машину вытаскивали краном.





После в пресс-службе компании СГК объясняли, что в этом месте на улице Революции провалилась труба, которую строили с 1965-го по 1986 год. «Грунт провалился там раньше, чем мы начали испытания, чем мы начали подавать давление, попросту потому, что там сети ветхие», — отмечали в СГК.





Схема сужения улицы Революции у домов № 1 и 3





Также в пресс-центре мэрии добавили, что до 10 августа будет сужен перекрёсток улицы Революции и Депутатской.





«С 24 июля ограничено движение транспорта на перекрестке Революции и Депутатской. Проезжая часть улицы Революции в районе дома № 31 сужена на 5 метров, проезжая часть Депутатской на пересечении с Революции — на 3 метра», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что ремонтировать теплотрассу будут специалисты «Тепловых сетей».





Схема сужения на перекрёстке Революции и Депутатской





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.





Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа.