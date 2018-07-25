В центре Новосибирска перекрыли улицу, на которой автомобиль провалился под асфальт
Новосибирские коммунальщики в двух местах сузили улицу Революции, на которой в начале недели под землю ушёл автомобиль.
Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузили проезжую часть улицы Революции в районе домов
После в пресс-службе компании СГК объясняли, что в этом месте на улице Революции провалилась труба, которую строили с 1965-го по 1986 год. «Грунт провалился там раньше, чем мы начали испытания, чем мы начали подавать давление, попросту потому, что там сети ветхие», — отмечали в СГК.
Также в пресс-центре мэрии добавили, что до 10 августа будет сужен перекрёсток улицы Революции и Депутатской.
«С 24 июля ограничено движение транспорта на перекрестке Революции и Депутатской. Проезжая часть улицы Революции в районе дома
В мэрии уточнили, что ремонтировать теплотрассу будут специалисты «Тепловых сетей».
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Также сейчас сужена дорога на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Воинской: закончить работы должны 7 августа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)