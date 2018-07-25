Вся в отца: новосибирская саблистка стала чемпионкой мира по фехтованию
Новосибирская спортсменка София Позднякова стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях.
На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в эти дни в китайском городе Уси, представительница Новосибирска выиграла золотую медаль в личном турнире саблисток.
«В финале София Позднякова, дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:13. Ещё одна россиянка, двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян, выиграла бронзу. Впервые в истории чемпионатов мира весь пьедестал в турнире саблисток стал российским», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
На сайте Федерации фехтования России сообщается, что это первый случай в истории фехтования, когда титул чемпиона мира в личном первенстве завоёвывают дочь и отец. Станислав Поздняков побеждал в 1997, 2001, 2002, 2006 и 2007 годах. «Ранее поддержать победные традиции родителей удавалось только сыновьям», — отмечают в Федерации фехтования.
Для новосибирских саблистов этот год выдался удачным: в апреле Алина Михайлова и Валерия Кобзева в составе сборной стали победителями среди юниоров на чемпионате мира в Италии.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Скриншот на превью, фото instagram.com/rusfencing