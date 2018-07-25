Вся в отца: новосибирская саблистка стала чемпионкой мира по фехтованию

Новосибирская спортсменка София Позднякова стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях.


На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в эти дни в китайском городе Уси, представительница Новосибирска выиграла золотую медаль в личном турнире саблисток.


«В финале София Позднякова, дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:13. Ещё одна россиянка, двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян, выиграла бронзу. Впервые в истории чемпионатов мира весь пьедестал в турнире саблисток стал российским», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.




На сайте Федерации фехтования России сообщается, что это первый случай в истории фехтования, когда титул чемпиона мира в личном первенстве завоёвывают дочь и отец. Станислав Поздняков побеждал в 1997, 2001, 2002, 2006 и 2007 годах. «Ранее поддержать победные традиции родителей удавалось только сыновьям», — отмечают в Федерации фехтования.


Для новосибирских саблистов этот год выдался удачным: в апреле Алина Михайлова и Валерия Кобзева в составе сборной стали победителями среди юниоров на чемпионате мира в Италии.

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