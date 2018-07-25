Высадил и не вернулся: мужчина без ног пять дней провёл на пустом острове

Спасённого с острова мужчину передали врачам
Спасённого с острова мужчину передали врачам

Утром 25 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы спасли с острова Коровий мужчину, которого там бросил товарищ.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил около 7 утра из Кировского района Новосибирска. 


«Утром <...> рыбак приплыл на остров Коровий порыбачить, это в районе метромоста, чуть выше по течению. Там он обнаружил живущего мужчину, инвалида без ног, которого знакомый высадил на остров и не вернулся за ним», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.


Спасатели вывезли мужчину с острова на Михайловскую набережную и передали врачам скорой помощи. 


По словам Максимова, мужчина просидел один на острове около пяти дней.


На прошлой неделе спасатели МАСС помогли выбраться семерым новосибирцам с острова Тань-Вань на Новосибирском водохранилище: отдыхающие не смогли покинуть остров из-за сильных волн и ветра.

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