Mercedes и Honda не поделили перекрёсток на Дуси Ковальчук: пострадали два ребёнка
Вечером 24 июля у дома № 238 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись Mercedes и Honda — в ДТП пострадали двое детей.
Авария произошла в 22:15 недалеко от остановки «Плановая».
«Водитель "Мерседеса" ехал по Дуси Ковальчук в сторону Плановой, собирался поворачивать налево — к дому
По его словам, в аварии пострадали два ребёнка, которые ехали в «Хонде». 13-летняя девочка сломала позвоночник, а у двухлетнего мальчика — подозрение на травму головы.
В начале июня на улице Станиславского произошло ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка: у ребёнка диагностировали ушиб.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС