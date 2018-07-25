Mercedes и Honda не поделили перекрёсток на Дуси Ковальчук: пострадали два ребёнка

С места аварии детей увезли в больницу
С места аварии детей увезли в больницу

Вечером 24 июля у дома № 238 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись Mercedes и Honda — в ДТП пострадали двое детей.


Авария произошла в 22:15 недалеко от остановки «Плановая».


«Водитель "Мерседеса" ехал по Дуси Ковальчук в сторону Плановой, собирался поворачивать налево — к дому № 238 на Дуси Ковальчук. <…> Столкнулся с "Хондой", которая ехала во встречном направлении», — рассказал корреспонденту НГС очевидец столкновения.


По его словам, в аварии пострадали два ребёнка, которые ехали в «Хонде». 13-летняя девочка сломала позвоночник, а у двухлетнего мальчика — подозрение на травму головы.


В начале июня на улице Станиславского произошло ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка: у ребёнка диагностировали ушиб. 

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