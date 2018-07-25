Берегись эвакуатора: власти запретили парковку во дворе на Новогодней

Парковку запретят с 12 августа
Парковку запретят с 12 августа

Власти запретят парковаться на во дворе дома № 22 на улице Новогодней в Кировском районе Новосибирска.


«С 12 августа запрещается остановка транспортных средств на участке внутриквартальной дороги, примыкающей к зданию на улице Новогодней, 22», — рассказали в пресс-центре мэрии.


На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».


Запрет парковки ввели для беспрепятственного проезда спецтранспорта, пояснили в мэрии.


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Парковку запретят на внутриквартальной дороге
Парковку запретят на внутриквартальной дороге


В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.

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